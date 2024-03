Tarragona amplia el dispositiu de la Guàrdia Urbana per el partit Nàstic-Deportivo de la Coruña

Davant de la previsió d'una gran afluència d'espectadors per veure el partit d'aquest diumenge a les 12h de la jornada 27 de la Primera RFEF entre el Nàstic de Tarragona i el Deportivo de La Coruña, ja que s'han venut totes les entrades, la Guàrdia Urbana amplia el dispositiu habitual dels dies de partits del club grana.

Vuit agents treballaran in situ a les immediacions del Nou Estadi a partir de les 9h per facilitar l'arribada del públic. A banda, també es comptarà amb el suport especial de la UDRON, la unitat de drons, per obtenir suport aeri per controlar els moviments dels vehicles i les grans aglomeracions de gent.

A més, la Guàrdia Urbana ha recomenat que, en la mesura del possible, s'eviti l'ús del vehicle privat i que es respecti la mobilitat habitual a la Vall de l'Arrabassada, tenint en compte els espais on està prohibit estacionar.