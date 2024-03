Tarragona acollirà la primera Super liga Pro 3x3 Spain

El Palau d'Esports Catalunya ha estat la instal·lació escollida per acollir la primera Super liga Pro 3X3 Spain. Es tracta de la primera edició d'aquesta competició internacional que se celebra a l'Estat espanyol i la tercera a escala mundial; i hi participaran una dotzena d'equips en els quals es troben els millors jugadors del món d'aquesta modalitat. L'esdeveniment se celebrarà del 22 al 31 de març i comptarà amb tres parades: La primera serà a Tarragona (els dies 22 i 23 de març), la segona a Sant Feliu de Llobregat (26 i 27 de març) i Badalona acollirà la final els dies 30 i 31 de març. La competició està organitzada per Valorus Sports.

«És un orgull que Tarragona aculli els primers partits d'aquesta nova i gran competició d'àmbit internacional que oferirà l'oportunitat de veure en directe els millors jugadors del món. Es tracta d’un esdeveniment molt potent que arriba per primera vegada a l’Estat espanyol i que s’estrena a la nostra ciutat», ha destacat el conseller d’Esports i Turisme Esportiu, Berni Álvarez, qui també ha subratllat que la competició «s’alinea a la perfecció amb l’aposta de Tarragona Esports per potenciar tots els esports i, en aquest cas concret, el bàsquet 3x3. De fet, d’aquí molt poc començaran els treballs per crear dues pistes 3x3 a la zona central del velòdrom municipal». «El fet que Tarragona hagi estat l'escollida per l'estrena d'aquest gran esdeveniment reforça encara més la posició de la ciutat com una autèntica capital esportiva i la nostra ferma aposta pel turisme esportiu», ha conclòs el màxim responsable d'Esports a l'Ajuntament de Tarragona.

La ciutadania tindrà l'oportunitat de veure en directe i amb accés gratuït aquesta competició internacional que portarà 12 dels millors equips del món, així com els participants de la FIBA 3X3 Wolrd Challengers. Cada una de les tres parades disposarà d'una dotzena d'equips masculins durant dos dies de competició i durant les dues parades inicials, els equips jugaran una fase de grups i, posteriorment, una fase d'eliminació directa en la fase final a partir dels quarts de final. Els dotze equips d'aquestes dues primeres parades (Tarragona i Sant Feliu de Llobregat) es classificaran per a la final de Badalona.

Els dotze equips que participaran en la 3X3 Super Liga Pro Spain són: Vienna, Lima, Princenton, Latvia U23, Barcelona CBS, Hannover, Sagamihara, Carolina Casa Pol, BBall Center, Timechamber 3X3, Drible Certo Brasil i Argos Bats. Hi haurà, doncs, una desena de nacionalitats representades: Espanya, Uruguay, Puerto Rico, Brasil, Alemanya, Sèrbia, Estats Units, Japó, Letònia i Àustria.

Entre els jugadors destaquen el serbi Dusan Bulut, un dels millors del món del 3x3 que vestirà la samarreta del Liman; el número 1 del Brasil, André Ferros que liderarà el Drible Certo Brasil; i el número 2 d'Espanya, Guim Expósito que participarà en el campionat amb Barcelona CBS. Pel que fa als equips, el BBall Center d'Espanya, amb un equip integrat per jugadors espanyols i uruguaians que és l'actual líder de la Liga Indoor.

La competició també compta amb grans premis, amb accessos directes a altres competicions de 3X3. L'equip guanyador de la parada de Tarragona tindrà accés directe a la competició prevista a Clermont els dies 14 i 15 de juny. En la segona parada el premi serà un accés al torneig d'Orleans el 20 i 21 de juny; i el guanyador i subcampió de la final de Badalona obtindran un World Tour per a Marsella que tindrà lloc el 31 de maig i l'1 de juny. Cada parada lliurarà un premi en metàl·lic de 20.000 dòlars.