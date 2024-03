S’inaugura la remodelació del carrer Orosi, l’inici del canvi a la Part Baixa de Tarragona

Tarragona va viure ahir l’esperat acte d’inauguració del remodelat carrer Orosi. Més de tres anys han passat des que es va presentar el projecte de pacificació d’una de les vies més importants de la Part Baixa, la qual connecta l’estació de trens amb el centre de la ciutat. Ara, les obres ja han finalitzat i el carrer presenta una cara completament renovada. Més color, vegetació, espai per als vianants i, fins i tot, més llum natural.

Aquesta remodelació, que ha aportat aire fresc a la zona, marca l’inici del procés de dignificació i revitalització que viurà el barri durant els pròxims anys. El full de ruta a seguir és el Pla Integral de la Part Baixa (PIPB), un projecte que es va presentar el passat mes de febrer i que contempla més de 25 actuacions de millora en l’àmbit urbanístic, comercial, social i cultural. «Amb la pacificació del carrer Orosi comencem la transformació d’un eix vertebrador, que ha de servir per cohesionar i dignificar la Part Baixa», afirmava l’alcalde de Tarragona, Rubén Viñuales, qui va presidir la inauguració.

«No ha estat fàcil, però a la vista està que ha valgut la pena», va assegurar el batlle. D’altra banda, per posar en valor la tasca duta a terme per l’anterior govern per posar en marxa el projecte, va dedicar unes paraules d’agraïment al conseller Xavi Puig (ERC), anterior responsable de l’àrea de Territori. També ho va fer la presidenta de l’associació de veïns (AV) del barri del Port, Mari Carmen Puig, qui apuntava que «veure canvis al barri il·lusiona».

Tant els residents com els comerciants de la zona han celebrat la transformació d’«un carrer important per al barri i la ciutat». «És una de les entrades a Tarragona i connecta amb els carrers Unió i Apodaca, una de les artèries principals», assenyalava la representant veïnal.

Inversió de 600.000 euros

La remodelació d’Orosi, que ha costat 559.911,27 euros, ha comptat amb una subvenció de la Diputació de Tarragona. La directora delegada del Pla d’Acció Municipal de l’ens provincial, Sílvia Puerto, va explicar ahir que «obres com aquesta serveixen per identificar amb claredat l’acció de la Diputació als municipis i el seu impacte en el benestar de la ciutadania».

El projecte, dissenyat per l’arquitecte Ramon Corbella, ha inclòs el soterrament de les línies elèctriques aèries i la renovació del clavegueram. A més, s’ha col·locat nou arbrat i jardineria al carrer Orosi, que ha passat a ser de plataforma única, creant un espai més segur i accessible per als vianants, que tindran prioritat. També s’han instal·lat bancs de formigó antivandàlics, noves papereres i un espai per aparcar bicicletes i patinets.