Protesta d'infermeres davant l'hospital Joan XXIII de Tarragona contra l'escletxa de gènere

Una trentena d'infermeres s'han concentrat davant l'hospital Joan XXIII de Tarragona per denunciar l'escletxa de gènere a la sanitat. Coincidint amb la jornada del 8-M, el sindicat SATSE ha convocat una acció unitària als principals hospitals de l'estat espanyol per reclamar la incorporació de les treballadores al grup professional A.

La secretària provincial del sindicat, Cati Ródenas, ha afirmat que aquesta nova classificació els permetria millorar les condicions laborals, evolucionar professionalment en espais estratègics i tenir un tracte equitatiu amb altres treballadors sanitaris que tenen el mateix nivell formatiu. Segons Ródenas, el seguiment de la vaga està condicionat per la difícil conciliació familiar de les infermeres.

Sota la consigna «Estem fartes», el col·lectiu de la infermeria ha tornat a sortir al carrer per protestar contra la discriminació laboral i l'escletxa de gènere existent a la sanitat. El sindicat SATSE ha convocat diverses accions de protesta als principals hospitals catalans amb motiu de la jornada del 8 de març. Així, les infermeres s'han concentrat davant les portes de l'hospital universitari Vall d'Hebron, l'hospital Arnau de Vilanova de Lleida, l'hospital de Santa Caterina de Girona i l'hospital Joan XXIII de Tarragona per reclamar un canvi estructural que reconegui la tasca de la infermeria al conjunt del sistema sanitari.

Des del sindicat, lamenten el «maltracte continu» que sofreixen les infermeres, com és el cas de la impossibilitat de prejubilar-se als 60 anys tal com passa en altres professions. Segons la secretària provincial de Tarragona de SATSE, Cati Ródenas, aquesta diferenciació professional té raó de gènere, al tractar-se d'una tasca vinculada a les cures i comptar amb una plantilla formada majoritàriament per dones.

Entre les consignes més repetides al davant del centre hospitalari, aquest divendres al matí s'ha pogut escoltar la demanda de deixar de ser incloses al subgrup professional A2 i passar a formar part del grup A. Ródenas ha afirmat que aquesta nova classificació professional els permetria un tracte equitatiu amb altres empleats d'igual nivell formatiu, a la vegada que els possibilitaria desenvolupar-se en espais estratègics i de poder, a més de rebre una retribució «justa».