El ‘Programa de barris’ impulsarà la rehabilitació energètica d’edificis a sis barris tarragonins

Sis barris de la ciutat de Tarragona es beneficiaran de les subvencions destinades a la rehabilitació d’edificis d’habitatges amb criteris d’eficiència energètica, en el marc del Programa de Barris. L’Ajuntament de Tarragona disposa de 8.179.512,12 euros dels fons europeus Next Generation per dur a terme aquestes actuacions.

Les subvencions d’Entorns Residencials de Rehabilitació Programada (ERRP) s’adrecen a comunitats de propietaris de sis barris escollits pel consistori, que ha considerat prioritaris per l’estat en què es troben els seus edificis. Aquests són l’Eixample, els Barris Marítims, Torreforta i Campclar, Sant Pere i Sant Pau, Sant Salvador i Bonavista. Els ajuts poden arribar a cobrir el 100% de l’actuació en entorns vulnerables i el 80% en els que no ho siguin.

En cadascun dels barris se seleccionarà un edifici tipus per realitzar un estudi previ que permetrà identificar les mesures d’eficiència energètica amb l’impacte més elevat i, gràcies a la subvenció, amb el mínim cost possible pels propietaris. L’objectiu d’aquesta iniciativa és que els veïns i les veïnes puguin veure un cas real aplicat a un edifici del seu barri i que aquest edifici serveixi com a referent.

Ahir, el Servei Municipal d’Habitatge i Actuacions Urbanes va organitzar la Jornada d’impuls de la rehabilitació energètica d’edificis d’Entorns Residencials de Rehabilitació Programada (ERRP) a Tarragona, per a veïns, administradors de finques i col·legis professionals de tècnics de la construcció.