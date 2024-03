Desenes d’afectats pel tancament de Centros Único a Tarragona

«Han tancat les seves portes sense avís previ. S’han quedat tots els diners i hem perdut vuit sessions valorades en 900 euros». Aquest és el testimoni d’un dels molts clients que s’han vist afectats pel tancament sobtat de l’establiment de Centros Único al Parc Central. Són desenes les persones que havien pagat els seus tractaments per avançat i, ara, temen que no podran acabar-los ni recuperar els seus diners. Alguns d’ells, els quals se senten «estafats», ja han optat per la via judicial.

Segons ha explicat un client a Diari Més, el centre de medicina estètica de Centros Único Tarragona li va fer arribar un missatge a través de Whatsapp. «Ens veiem en l’obligació d’informar a tots els nostres pacients el tancament imminent del centre ubicat al Parc Central, el pròxim 21 de febrer, amb desconeixement de quan es tornarà a obrir de nou», deia aquest. «El vam rebre 24 hores abans de la seva clausura», indica l’afectat.

A més, en aquest comunicat, que també es va penjar a la porta de l’establiment, s’informava que qui volgués realitzar els seus tractaments pendents, ho podrien fer en altres clíniques de la marca. «Vam trucar al telèfon d’atenció al client i ens van dir que no era així», apunta el client damnificat, qui assegura que Centros Único els ha informat que el centre de Parc Central, que funcionava sota la fórmula de franquícia, pertany a una societat privada anomenada Centros Medicina Estética Melvan SL. «La responsabilitat de donar continuïtat als tractaments és exclusiva de la societat titular d’aquest establiment, amb qui s’han contractat els serveis», apunten des de la marca.

Sense rebre cap avís

Alguns clients ni tan sols van rebre l’avís per part del propietari del negoci sobre el tancament. És el cas de Mireia Ibáñez, una altra de les afectades. «Em van recomanar que comprés un pack de depilació làser i vaig pagar 500 euros per sis sessions. El 12 de febrer va ser la primera i a la setmana següent em vaig assabentar que havien tancat».

«No vaig rebre cap missatge, vam intentar contactar amb ells i altres centres propers, però no van respondre», diu. Ibáñez explica que també va patir el tancament dels centres Ideal, un mediàtic cas que va deixar milers de damnificats arreu de l’Estat.

«A mi m’han deixat penjada amb uns tractaments de bellesa i làser que oscil·len els 1.000 euros» o «han tancat la clínica de Tarragona sense donar solucions i, el més important, sense retornar els diners» són algunes de les ressenyes que els clients han publicat de forma recent sobre l’establiment de Centros Único. Els afectats se senten desemparats i busquen, desesperadament, una solució.