Las de la Chiri, la primera i única xirigota per a dones amb origen a Tarragona

Una xirigota és una comparsa de Carnaval que, mitjançant cançons humorístiques, fa al·lusió a conflictes locals i del dia a dia. Una de les agrupacions que ha portat aquesta tradició, típica a Cadis i les Illes Canàries, és La de las Chiri, la primera i única xirigota formada per només dones a Tarragona.

Inicialment anomenada Chirigota femenina de Tarragona, va néixer l’any 2019, després de separar-se de la Chirigota d’homes de Tarragona. «Sentíem la necessitat d’abordar certs temes des d’una perspectiva feminista, i en un grup amb homes era complicat», expressa Roser Maturana, una de les seves membres.

El grup final està format per dones d’entre 27 i 60 anys, amb diferents background professionals, però que han trobat en la xirigota un «espai per a desfogar-se». També fan altres activitats juntes, com calçotades o viatges; enguany, per exemple, van participar en el Carnaval de Càdiz per primera vegada, on hi tornaran l’any que ve.

Maturana explica que també tenen actuacions planificades per aquest 2024, a poblacions com l’Arbolí o el Morell. «És la primera vegada que ens truquen», declara i expressa que «sembla que cada vegada ens coneix més gent».

L’infern arriba a la ciutat

Dotze éssers provinents de l’infern, vestides amb robes negres i cabells roigs, arriben a Tarragona. La seva intenció? Executar l’extinció humana, al so d’una guitarra i un bombo. Aquesta és la història que, sota el títol Hasta aquí hemos llegao, Las de la Chiri ha creat per aquest 2024, fruit del treball de tot un any. Així ho afirma Maturana, qui també és la compositora de les diferents parts que conformen una xirigota: presentació, pasodobles, cuplés, estribillo i popurrí.

Maturana explica que el procés creatiu comença per escollir la història i el ‘tipus’, és a dir, el personatge que volen encarnar. «Hem anat de nàufragues, superheroïnes velles, etc. En aquesta ocasió, hem volgut ser éssers de l’infern». Les dotze membres de l’agrupació s’encarreguen de dissenyar les disfresses i comprar tots els materials.

A continuació, els assajos comencen el setembre, en un local que els cedeixen. Pel que fa a la part de creació de la lletra, Maturana destaca que, tot i que és la compositora principal, la resta de membres també aporten el seu granet de sorra.