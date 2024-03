El CBT i el bàsquet femení units per l’empoderament

El Club Bàsquet Tarragona va acollir ahir al pavelló del Serrallo un partit amistós entre les exjugadores de l’entitat blava en el marc de la campanya de la Federació Catalana de Bàsquet (FCBQ) #DemanaCanvi. El club tarragoní, lligat amb força amb el bàsquet femení, va reunir ahir les dones que van obrir camí en el club i en el món del bàsquet en un partit amistós en el qual, més que el resultat, el més important va ser la unió sobre la pintura sota els mateixos valors.

La presidenta del CBT, Núria Grados, és una de les imatges de la campanya #DemanaCanvi de la FCBQ que es planteja com a repte arribar als diferents agents implicats en el món del bàsquet i fer-los partícips del potencial de l’esport per transformar consciències. Grados va destacar que «estem molt satisfets des del club de poder aportar el nostre granet de sorra en aquest dia reivindicatiu. És un autèntic luxe comptar amb aquestes jugadores que han sigut el passat del CBT. Estem convençuts que l’esport és una manera d’educar aquestes actituds combatives per avançar en aquesta lluita».

Les exjugadores que van participar van ser Elvira Raya, María Mayor, Pepa Alabart, Judit Cabacés, Montse Borrell, María Rioné, Montse Tarifa, Lourdes Lorente i Montse Vadillo en l’equip blau. En l’equip rosa van ser Esther Rovira, Roser Borrell, Laura Vilamajor, Yoli Santiago, Laura Martínez, Mónica Vendrell, Vicky Ceperuelo i Laura Ferrario. Els dos equips van lluir equipacions blaves, liles i rosades, els colors que representen el CBT.