S’obre l’ampliació del pàrquing al passeig Torroja de Tarragona amb 185 places

«D’aquí a pocs dies anunciarem un nou pàrquing dissuasiu amb moltes places». Això va avançar ahir l’alcalde de Tarragona, Rubén Viñuales. Segons el batlle, serà «de molts metres i moltes places» i d’un euro al dia. Un espai que també «ajudarà a dignificar una part degradada de la ciutat».

El nou aparcament anirà en la línia dels espais per a vehicles que el govern municipal projecta a la ciutat. «Busquem zones al voltant del centre de la ciutat que puguin estar ben connectades amb autobús», va exposar el batlle. Un exemple seria l’antic camp de futbol del Roqueral, a tocar de la muralla. L’alcalde va apuntar que s’han iniciat els primers contactes «embrionaris» amb l’Arquebisbat per a fer-hi aparcament.

Aquestes projeccions s’emmarquen en el que s’està convertint en un dels leitmotivs del mandat: la mobilitat sostenible. Precisament, Viñuales va fer aquest avançament ahir en la inauguració de l’ampliació de l’aparcament de Torroja. L’espai compta des d’ahir amb 185 noves places, deu de les quals són per a vehicles elèctrics, que també tindran carregador, i amb set d’elles reservades per a persones amb mobilitat reduïda. Un aparcament «necessari» i «assequible» segons el batlle, per a oferir alternatives a la ciutadania un cop entri en vigor la Zona de Baixes Emissions a Tarragona.

5,95 euros al dia

Els treballs per a construir l’espai han tingut un cost d’ 1.794.452,35 euros (IVA inclòs). 1,2 milions dels quals han estat finançats amb els fons europeus Next Generation. L’aparcament Torroja té una tarifa màxima diària de 5,95 euros al dia i està destinat a la rotació. «Era imprescindible que fos així per a poder optar a la subvenció europea», va apuntar Viñuales. En canvi, el futurible aparcament Jaume I estaria destinat sobretot als veïns de la Part Alta. Tot, amb «la fita» de buidar de cotxes aquesta zona de la ciutat.

Part Alta sense cotxes

«Primer hem de generar oferta d’aparcament. El que no podem fer és començar la casa per la teulada», va expressar l’alcalde. Viñuales es va mostrar optimista de cara a aconseguir una Part Alta sense cotxes i va destacar «l’ampli» consens entre els grups municipals, «que potser en altres èpoques no hi havia, però que ara existeix». «A part de la contaminació, el trànsit rodat té risc per al patrimoni. Imagini’s que un cotxe té una accident a la muralla», va indicar el batlle. D’altra banda, Viñuales va expressar que la instal·lació de més pilones a la Part Alta «podria funcionar» amb reconeixement de matrícules.