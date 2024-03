S'inaugura la remodelació del carrer Orosi de Tarragona

Les obres de pacificació del carrer d'Orosi estan enllestides i l’alcalde de Tarragona, Rubén Viñuales, ha inaugurat el carrer, completament remodelat. «Amb la humanització del carrer d'Orosi iniciem la transformació d'un eix vertebrador que ha de servir per cohesionar i dignificar la Part Baixa. Aquest projecte forma part del Pla Integral de la Part Baixa que presentàvem fa unes setmanes i permet revitalitzar un barri que tots els tarragonins i tarragonines estimem», ha remarcat l’alcalde de Tarragona, Rubén Viñuales. I ha afegit: «Vull agrair als veïns i veïnes i als comerciants la paciència durant les obres. Sé que no ha estat fàcil, però a la vista està que ha valgut la pena».

L'Ajuntament de Tarragona va adjudicar les obres de pacificació del carrer d'Orosi a l'empresa Acsa Obres i Infraestructures, que, durant aquests mesos, s'ha encarregat transformar el tram entre el carrer d'Apodaca i el del Comerç. L'objectiu d'aquesta remodelació, que ha comptat amb un pressupost de 559.911,27 euros (IVA inclòs), ha estat la de donar protagonisme als vianants, creant un espai més segur i accessible. Per aquest motiu, el terra és de plataforma única. Les obres han tingut amb una subvenció de la Diputació de Tarragona. La directora delegada del Pla d’Acció Municipal de la Diputació de Tarragona, Silvia Puerto, ha explicat que «obres com aquesta serveixen per identificar amb claredat l'acció de la Diputació als municipis i el seu impacte en el benestar de la ciutadania. A partir d'ara, el suport de la Diputació s'intensificarà amb el Pla ImpulsDipta, de manera que ciutats i municipis comptaran amb més recursos i amb una simplificació dels tràmits burocràtics que faran encara més fructíferes aquest tipus de col·laboracions».

Soterrament de les línies elèctriques aèries

D'altra banda, s'han soterrat totes les línies elèctriques aèries i s'ha renovat el clavegueram. El projecte, dissenyat per l'arquitecte Ramon Corbella, també ha previst la col·locació de nou arbrat i jardineria, ja que el verd és un dels valors més importants d’aquesta remodelació urbanística. Per tant, el carrer compta amb arbres singulars als xamfrans i als extrems dels carrers. El mobiliari urbà també té un pes important en aquesta via, on s’han instal·lat bancs de formigó sòlid, de mides diferents, els quals estan buits per sota perquè siguin antivandàlics. L'entorn també compta amb noves papereres i un lloc per aparcar bicicletes i patinets.