El port de Tarragona és la infraestructura que més creix de les principals de l'Estat

El port de Tarragona ha augmentat un 9,9% el tràfic de mercaderies el 2023 fins als 33 milions de tones. És la infraestructura que més creix d'entre les deu principals de l'Estat. Els productes agroalimentaris i el cru de petroli han registrat rècords històrics i han permès aquest impuls.

Tal com ha explicat aquest dijous el president de l'Autoritat Portuària de Tarragona, Saül Garreta, el repte per als pròxims anys és incrementar els moviments de mercaderies de càrrega general, que actualment suposen un 6% del total, molt per sota del 63% que representen els líquids o el 31% dels sòlids. A nivell econòmic, la infraestructura ha tancat el 2023 amb més de 64 MEUR d'ingressos i un rècord en el balanç EBITDA, que ha arribat als 34,9 MEUR.