L'Ajuntament de Tarragona lliura els nous punts de llibre 'Dones Tarragonines'

L'Ajuntament de Tarragona ha lliurat aquest dimecres 6 de març els punts de llibre número 46, 47 i 48 de la col·lecció 'Dones Tarragonines' a Maria Dolors Roigé, Hortènsia Grau i M'bamoussa Dembele, respectivament. Aquests punts de llibre els edita la conselleria d'Igualtat de l'Ajuntament de Tarragona amb l'assessorament del Consell Municipal de Dones i la seva finalitat és reconèixer la destacada trajectòria i els valors socials de les dones de la ciutatpunts

L'acte ha tingut lloc a la Centre Cultural de l'Antic Ajuntament a partir de les 18 h i la consellera d'Igualtat, Polítiques Feministes i LGTBI+, Cecilia Mangini, ha estat l'encarregada d'obrir-lo: «Avui Tarrragona dona a conèixer i reconeix la contribució d'aquestes dones en la millora de la societat, en la lluita per la igualtat, la inclusió i la justícia social. Un any més, la participació ciutadana ha estat clau en la proposta de les tres dones que guardonem avui amb un punt de llibre». Mangini també ha subratllat que «mentre hi hagi una sola discriminació o violència envers les dones, no deixarem mai la lluita feminista. El feminisme i la democràcia són inseparables; i una societat democràtica com la nostra, no pot ser-ho de forma plena si no s’aposta per la igualtat entre homes i dones».

L'entrega dels punts de llibre ha començat amb Maria Dolors Roigé, que ha estat glossada per Maria Concepció Torres. Roigé va estudiar la primària a l'escola Saavedra i va ser educada amb el mètode Montessori. Després de cursar batxillerat a les Teresianes, va fer magisteri i, paral·lelament, estudiava piano. També va estudiar Pedagogia a Tarragona i la seva primera experiència com a mestra va ser a Torreforta com a alfabetitzadora. La metodologia de la seva classe era activa, aplicant el mètode Montessori, i el mètode Sanabria per a l'ensenyança de l'escriptura i la lectura. Va fer estades a diferents països d'Europa per conèixer i aplicar mètodes actius al seu ensenyament i per ella han passat infinitat d'infants i mestres que han estat més que motivats a través de les seves classes a La Normal, l'actual Facultat d'Educació i Psicologia de la Universitat Rovira i Virgili (URV).

A continuació, s'ha lliurat el punt del llibre 47 a Hortènsia Grau. Alba Benedicto ha estat l'encarregada de glossar la trajectòria d'aquesta mestra d'educació especial, pedagoga i antropòloga. Els primers anys professionals de Grau estan lligats a la docència, a l'escola d'Alcanar i a l'institut Vidal i Barraquer, del qual va ser sotsdirectora, cap d'estudis i impulsora dels estudis d'Animació Sociocultural dins de la formació professional, pioners a l'Estat. Va formar part del govern de la Generalitat de Catalunya del 2007 al 2010, sent la primera directora dels Serveis Territorials del Departament d'Interior i Relacions Institucionals i Participació que va impulsar polítiques de recuperació de la memòria històrica. Des del 2018 treballa per una educació pública i de qualitat i per l'equitat al Departament d'Educació i Ocupació de l'Ajuntament de Cambrils.

M'bamoussa Dembele ha estat la tercera dona reconeguda. Tecla Martorell ha glossat la trajectòria d'aquesta dona que va passar la seva infantesa i joventut entre les ciutats de Koutiala i Bamako; i va venir a Catalunya quan es va casar amb el seu marit. Els seus primers anys a Catalunya no van ser fàcils i la seva prioritat sempre va ser treballar i tenir un sostre i una vida digna on formar una família. Durant anys ha combinat dues feines i la criança de les seves tres filles i del seu fill. Es manifesta en contra de la mutilació genital femenina i, amb altres dones africanes, ha fundat l'associació Invisibles, una entitat sense ànim de lucre per bastir llaços entre cultures i ajudar a les dones que viuen en el seu continent.

Com cada any, els tarragonins i tarragonines han pogut proposar les dones que volien que fossin reconegudes amb aquesta col·lecció de punts de llibre. Totes les propostes han estat recollides, en els últims mesos, pel comitè d'experts i expertes format pel Consell Municipal de Dones de Tarragona, sindicats i grups polítics. Entre els requisits per escollir les dones reconegudes es troben els fets que les dones han de ser de Tarragona o tenir una forta vinculació amb la ciutat i han de ser dones amb aportacions significatives en qualsevol àmbit destacat de la vida pública. Enguany el comitè d'experts i expertes ha rebut un total de vuit propostes.

El lliurament dels punts de llibre 'Dones Tarragonines' és un dels actes institucionals més destacats de la programació amb motiu del Dia Internacional de les Dones que organitza la conselleria d'Igualtat, Polítiques Feministes i LGTBI+ de l'Ajuntament de Tarragona.