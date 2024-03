detail.info.publicated Carlos Domènech Goñi Tarragona detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

L’Ajuntament de Tarragona actuarà d’urgència a la Casa Castellarnau per pal·liar el «greu estat» en què es troba l’edifici. Fa unes setmanes es van realitzar cales a les bigues per valorar la seva situació i el resultat ha estat deficient, tal com va explicar a diari més el conseller de Patrimoni, Nacho García. «Hem decidit actuar d’urgència abans no sigui massa tard», va indicar.

Ahir, durant la Comissió Informativa i de Seguiment d'Hisenda, el consistori va presentar un modificatiu de crèdit gràcies al qual es podrà fer front a l’actuació. Hi destinarà 596.566 euros, que serviran per actuar en les parts afectades de l’edifici.

Cal recordar que l’Ajuntament va tancar la Casa Castellarnau el passat 11 de desembre per un «procés de restauració de l’edifici», segons va anunciar. Les cales en les bigues que es van fer posteriorment van constatar que la casa, que data del segle XV, pateix «deficiències greus». Ara, els tècnics municipals valoraran quines són les actuacions prioritàries amb la voluntat d’actuar-hi el més aviat possible.

«Tenim clar que en els baixos de la casa no hi ha perill, però en els pisos superiors s’hi ha de treballar. És preocupant», va apuntar el conseller. De fet, en la planta baixa encara s’hi ubica el personal de treball de la taquilla pel pagament en efectiu i passis tarragonins pels espais monumentals de la ciutat.

Els pisos superiors de la Casa Castellarnau són d’alt valor arquitectònic. Aquí s’hi troba, per exemple, l’emblemàtic saló de ball, que presenta un sostre decorat amb pintures de temàtica mitològica realitzades pel pintor provençal Josep Bernat Flaugier a finals del segle XVIII. També hi destaquen diverses estances amb mobiliari dels segles XVIII i XIX, que fins ara eren visitables.

Tèrmits l’any 2018 i 2020

L’any 2018 i l’any 2020 l’Ajuntament va detectar la presència de tèrmits a la Casa Castellarnau, un fet que fa perillar la conservació de l’edifici i dels mobles del seu interior. L’octubre del 2023, una empresa especialitzada va començar un procés de desinfecció d’aquests insectes. Aquesta problemàtica també es va donar en edificis com el Palau Municipal o el Mercat del Fòrum.