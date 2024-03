La Capitania Marítima de Tarragona atura un vaixell per risc de contaminació

Imatge del vaixell aturat per la Capitania Marítima de TarragonaCedida

El Ministeri de Transports i Mobilitat Sostenible, mitjançant la Capitania Marítima de Tarragona, dependent de la Direcció General de la Marina Mercante, ha ordenat la immobilització del vaixell ‘Bull Flores’, de bandera d’Indonèsia, després de detectar greus deficiències als equips que s’han de portar a bord per garantir la seguretat i prevenir la contaminació.

Aquestes deficiències s’han identificat durant una inspecció duta a terme dins del Memoràndum de París per al control dels vaixells per l’Estat rector del port, conegudes com a París MoU. La Capitania ha obert al vaixell un expedient administratiu sancionador, l’ha immobilitzat i ha imposat a l’armador una garantia de 70.000 euros, que hauran d’abonar-se a la caixa General de Dipòsits del Ministeri d’Hisenda.

El vaixell no podrà tornar a navegar fins que no aboni la garantia i resolgui les deficiències detectades durant la inspecció. Entre elles, es descriu la falta a bord d’un sistema de gestió d’aigües de llast o l’existència d’equips de seguretat inoperatius, la qual cosa vulnera la normativa relacionada amb la seguretat i la protecció marítimes.

Cent inspeccions París MoU

La Capitania Marítima de Tarragona desenvolupa cada any entorn d’un centenar d’inspeccions a vaixells incloses al París MoU, realitzades exclusivament per inspectors de seguretat marítima que, a més, compleixen criteris de qualificació específics i estan habilitats pel Ministeri de Transports i Mobilitat Sostenible.

L’objectiu d’aquest Conveni és evitar la navegació de vaixells subestàndard, és a dir, que incompleixen la normativa internacional vigent en matèria de seguretat marítima, protecció del medi ambient marí i condicions de vida i de treball de la tripulació a bord dels vaixells.