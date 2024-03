Viñuales vol incloure Sant Salvador al pla de barris de la Generalitat

L’Ajuntament de Tarragona aposta per incloure Sant Salvador entre els 15 barris que seleccionarà la Generalitat de Catalunya per al seu programa Barris amb futur. Aquest projecte del Govern servirà per fer intervencions sociourbanes, mitjançant les actuacions de l’administració pública i la capacitat d’organització comunitària. És una iniciativa coordinada pel Departament de Drets Socials.

Després de la mort violenta que s’ha produït a Campclar, la Generalitat ha proposat una possible participació del barri de Ponent en aquest programa. Just fa 20 dies, l’Ajuntament havia transmès la seva petició d’incloure el barri Sant Salvador al projecte Barris amb futur. Des del consistori afirmen que es tracta d’una iniciativa «a futur», perquè primer cal una diagnosi. En canvi, consideren que «Campclar necessita accions més immediates».

El govern municipal creu que es podria «redreçar» la situació al barri de Ponent amb les accions que durà a terme l’Ajuntament —com educadors al carrer o policia de proximitat— més les accions que pugui desenvolupar la Generalitat, «si s’implica més». Per aquest motiu, opinen que Sant Salvador és «un barri que encaixaria per destinar-hi aquest recurs», que evitaria una degradació més gran i milloraria les condicions de vida dels veïns.