Viñuales es mostra «preocupat» davant una possible escalada de violència a Campclar

L'alcalde de Tarragona, Rubén Viñuales, ha reconegut aquest dimecres que està «preocupat» davant d'una possible escalada de violència al barri de Campclar. Un grup de veïns del barri porta dos nits manifestant-se arran del crim de diumenge i han afirmat que seguiran protestant cada vespre fins que no es detingui l'autor dels fets.

Fins al moment les concentracions han estat pacífiques però Viñuales ha explicat que li preocupa que el to «pugui canviar». «Tenen tot el dret a reclamar justícia però no m'agrada el que veig a les xarxes socials on sembla que volen enfrontar dos col·lectius», ha manifestat el batlle, que ha demanat a la ciutadania que «confiï en la policia».

Viñuales s'ha mostrat «convençut» que els Mossos d'Esquadra acabaran enxampant l'autor dels fets i ha afegit que ha parlat personalment amb el germà de la víctima. «Ell no vol aquest tipus de manifestacions. Ho entén i ho agraeix perquè és gent que s'estimava el seu germà però no creu que sigui la manera d'ajudar», ha assenyalat. A més, ha comentat que des del consistori parlen amb diferents líders veïnals «per intentar generar pau i comprensió mútua» i ha desvinculat el conjunt de les comunitats de la delinqüència tot afirmant que «només hi ha una persona que ha fet una cosa dolenta, i és contra aquesta persona contra qui cal abocar tots els esforços perquè l'enxampin».

A la vegada, ha explicat que ha parlat amb el conseller d'Interior, Joan Ignasi Elena, per reclamar-li una junta de seguretat local. «A Campclar està clar que hi ha un problema i no es tracta de buscar culpables sinó de buscar solucions. Portem molts anys amb problemes. I el cert és que la part més complexa de Campclar on la Generalitat hi té molt a dir perquè és la propietària dels immobles» que estan en mal estat.

Així mateix, ha defensat que s'actuï «de manera racional i no populista» perquè pel batlle «és mentida» que la solució sigui posar més policies. «La policia no pot arreglar-ho tot. No és el camí», ha remarcat. Amb tot, ha demanat l'ajuda del Govern. «En altres llocs de Catalunya on hi ha hagut problemàtiques semblants, perquè no som els primers, no es va actuar només des de l'àmbit municipal. Es va actuar de manera coordinada i abocant recursos materials i humans». I ha finalitzat: «Campclar és una de les zones de Catalunya que necessitem l'ajuda de la Generalitat perquè la gent no es mereix que un diumenge al matí passi el que va passar».