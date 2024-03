Una setantena de propostes engloben la programació del Primavera Jove

La programació Primavera Jove 2024 suma un total de 74 propostes i s’ha fet amb la col·laboració de més de 30 entitats i col·lectius de la ciutat. El tret de sortida de les activitats de primavera serà amb el Casal x Setmana Santa que es realitzarà del 25 al 28 de març. Les propostes estan dirigides a joves de 12 a 35 anys i n’hi ha amb inscripció prèvia i d’altres obertes, que conviden a conèixer tot el que es duu a terme a l’Espai Jove Kesse i també per diferents espais de la ciutat.

D’aquesta manera, s’hi inclouen fins a 30 activitats repartides fora de l’Espai Kesse i de l’Oficina Jove. Hi haurà activitats lúdiques, educatives i culturals al Centre Cívic de Sant Salvador, Torreforta, Bonavista i Sant Pere i Sant Pau. També hi haurà enigmes nocturns per descobrir misteris i llegendes de la Tàrraco romana, així com formacions en l’àmbit de l’esport i la salut. A més, també hi destaca una nova edició de la Mostra de Teatre Jove i el cicle Climactives, que inclourà propostes per conscienciar sobre la sostenibilitat i el canvi climàtic