L’entrega gratuïta de productes menstruals reutilitzables comença amb bon peu a Tarragona

Amb un estoc inicial d’una barreja de diferents tipus de productes menstruals reutilitzables (copa, calcetes i compreses de tela), les farmàcies van donar el tret de sortida aquest dilluns a la campanya La meva regla, les meves regles. Aquesta té per objectiu assegurar l’accés de totes les dones de Catalunya, independentment del seu poder adquisitiu, a productes menstruals reutilitzables.

El col·lapse de l’aplicació La Meva Salut dilluns al matí, que va generar cues virtuals de fins a 20 minuts per a obtenir el codi QR i poder adquirir el producte desitjat, no va impedir que algunes farmàcies tarragonines comencessin a rebre les primeres persones interessades. Així ho expressa Oriol Salomó, titular de la farmàcia Tuset, a la plaça de Ponent: «Va venir més gent de la que esperàvem». Per la seva banda, Mar Solé, titular de la farmàcia Pons, explica que «a primera hora es va col·lapsar La Meva Salut, però, a la tarda, ja va anar tot perfecte».

Tant, que l’estoc inicial que es va donar a totes les farmàcies que el van demanar, es va esgotar. Aquest consisteix en dues unitats per cada talla de copa menstrual i calcetes menstruals, a més de sis unitats de compreses de tela. Des de Torres Jordi, la seva adjunta, Carmen Bueno, declara que entre dilluns i dimarts també van rebre un bon número de ‘clientes’, motiu pel qual han hagut de començar a reservar tots aquells productes que no van poder oferir en el seu moment. «El sistema de reposició va molt bé. Entre un i dos dies t’arriba tot», expressa.

L’èxit de la copa i la calceta

Les dones interessades hauran de presentar un codi QR obtingut a través de l’aplicació La Meva Salut a les farmàcies, on podran adquirir només una unitat d’un sol producte, copa o calceta, i dues unitats de compreses de tela. Les farmàcies ofereixen copes de les talles S a la L, i calcetes de les talles XS a la 3XL. Clara Rubio Sanromà, titular de la farmàcia Sanromà, remarca que els dos productes més demandats han estat la copa i les calcetes, fet amb què concorden la resta de farmàcies.

Pel que fa a les franges d’edat que han participat en la campanya, les experiències entre establiments varien. Mentre alguns, com Sanromà i Torres Jordi, expliquen que han rebut sobretot dones d’entre 30 i 50 anys, altres, com Pons, remarquen l’interès de noies menors de 25 anys o joves de 16 acompanyades de les seves mares, situació amb què també s’han trobat a Tuset. Tot i la disparitat d’edats, els cinc establiments coincideixen en el fet que per a la majoria de les dones era la primera vegada que empraven un producte menstrual reutilitzable.

Formació prèvia

Com rentar i guardar la copa o quantes hores es poden utilitzar les calcetes van ser algunes de les qüestions més freqüents. Per tal de resoldre’n la majoria, la Generalitat de Catalunya va formar els farmacèutics, per, entre altres funcions, saber explicar i aconsellar sobre els productes. A banda, Solé explica que també es va posar èmfasi en la tipologia de persones que participarien en la campanya, com dones transgèneres: «Hem de preguntar com volen que ens dirigim a elles, i també si prefereixen rebre les explicacions del producte en una altra sala».