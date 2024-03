L’adjudicació del contracte de la brossa es votarà al ple d’aquest març

l govern municipal de l’Ajuntament de Tarragona portarà al ple ordinari del 15 de març la proposta d’adjudicació del nou contracte de la brossa. Abans, però, es debatrà a la comissió de Contractació d’aquesta setmana. A finals de gener, es va anunciar que l’empresa GBI Paprec va guanyar el concurs públic del lot 1, que inclou tant el servei de transport i recollida de residus urbans com la neteja viària, de platges, terrenys i camins municipals. La companya francesa es va imposar a les altres tres companyies que es van presentar a la licitació: Urbaser SA, la UTE Valoriza Servicios Medioambientales i FCC Medio Ambiente, que és l’actual adjudicatària.

Per altra banda, l’empresa d’inserció Formació i Treball s’encarregarà del servei de gestió de la deixalleria municipal del segon lot. El Consell Plenari haurà de votar la proposta d’adjudicació. Si donen llum verda, que tot fa indicar que sí, començarà el període d’al·legacions, que pot allargar durant mesos la posada en marxa el nou contracte del servei de neteja.

Més de 210 MEUR

GBI Paprec es va imposar en el concurs públic tot i que la seva oferta econòmica era la més cara. Concretament, va proposar un pressupost base de 18.947.454,66 euros anuals més IVA. Sumats als 506.543 euros anuals del lot 2, suposarà una inversió de més de 210 milions d’euros en els 10 anys que dura el contracte de la brossa, el més gran de l’Ajuntament de Tarragona.

L’empresa francesa es va imposar en la licitació del primer lot gràcies al seu plantejament tècnic i metodologies. Sobretot per la bona dedicació al servei de neteja viària, en els recursos materials emprats i en la planificació dels itineraris, així com en el servei de platges, per al qual aporten maquinària tractora no prevista als plecs.