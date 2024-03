El Govern s’ofereix a treballar amb l’Ajuntament de Tarragona per revertir la situació a Campclar

La Generalitat de Catalunya defensa que la solució per revertir la situació d’inseguretat que es viu al barri de Campclar només es pot aconseguir si existeix un treball conjunt entre administracions. «No és moment de fer conflicte ni de buscar culpables, sinó de col·laborar», ha assegurat el delegat territorial del Govern a Tarragona, Àngel Xifré. Aquestes declaracions arriben després que l’alcalde de la ciutat, Rubén Viñuales, carregués dilluns contra la Generalitat per la degradació i inseguretat del barri.

El batlle apuntava que la seguretat ciutadana és competència exclusiva dels Mossos d’Esquadra, però Xifré ha recordat que «Campclar és un barri de Tarragona» i, per tant, «el mateix Ajuntament també hi té responsabilitats». En tot cas, reconeix que també hi ha altres administracions que hi col·laboren: «Ens correspon a tots ajudar els veïns a viure en millors condicions». Per una altra banda, respecte al reclam de Viñuales d’una Junta de Seguretat extraordinària, el subdelegat del Govern assegura que ha de ser el consistori qui l’ha de convocar i que els consellers responsables hi participaran quan aquesta se celebri.

Mesures per a la ciutat

Xifré recorda que, en els darrers tres anys, s’han destinat 200 nous agents dels Mossos d’Esquadra al Camp de Tarragona. En concret, a l’Àrea Bàsica Policial (ABP) de Tarragona ciutat s’han produït 35 incorporacions, 8 de les quals es van produir el passat mes d’agost. Des de la Generalitat, apunten que aquest creixement es mantindrà, perquè aquest estiu s’incorporarà al cos una nova promoció de Mossos dels 850 que ara mateix estan fent el Curs de Formació Bàsica a l’Escola de Policia. Una part d’aquests arribarà a Tarragona. A banda, «que la comissaria sigui a Campclar ajuda al fet que hi hagi menys conflictes, tot i que no ho sembli», creu Xifré.

Més enllà de les solucions policials, el subdelegat del Govern sap que «la seguretat també depèn d’altres aspectes com l’habitatge, el benestar social o l’educació; tot el que fa referència a la qualitat de vida i convivència dels veïns de Campclar». És una idea que també defensa Viñuales, qui va exigir a la Generalitat un pla especial i integral per al barri. «En tot cas, és el mateix Ajuntament qui ha de valorar-ho i, després, demanar-nos ajuda per col·laborar i fer-ho de forma conjunta», ha respost Xifré.

En aquest sentit, el delegat apunta que Campclar podria participar en el programa Barris amb futur impulsat pel Govern. Això sí, ha de ser el consistori qui ha de demanar-ho. Serà a l’abril quan el Departament de Drets Socials revelarà els 15 barris de Catalunya on es durà a terme una intervenció sociourbana, entre els quals n’hi podria haver un de tarragoní.