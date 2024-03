El Pot Petit actuarà per festes de Santa Tecla a l'Anella Mediterrània

Torna a Tarragona un dels grups més populars pel que fa a la música infantil en català. El Pot Petit actuarà a l’Anella Mediterrània el pròxim 15 de setembre a les 19 h, emmarcat dins el programa de les festes de Santa Tecla.

El grup portarà a la ciutat un espectacle de gran format amb la Black Music Big Band, amb una vintena de músics a dalt de l’escenari acompanyats pels mítics Pau i Jana, els protagonistes indiscutibles de l’imaginari màgic d’El Pot Petit.

El Pot Petit són un dels grups per a públic familiar més destacats del país. Els seus espectacles combinen la música amb titelles, teatre i humor. La Black Music Big Band és una iniciativa de la Fundació Casa de la Música de les comarques gironines i el Black Music Festival. És la primera Big Band formada per joves entre 16 i 25 anys i se centra en estils com el soul i el funk. Les dues propostes presentaran un espectacle comú convertit en una festa molt animal on rebran la visita de molts dels seus amics i amigues.

El concert serà accessible amb llengua de signes catalana i comptarà amb servei de bucle magnètic i motxilles vibratòries.

Les entrades es posen a la venda aquest mateix dimarts, dia 5 de març a les 12 h a través a www.tarragonamusicfestival.com i a www.tarracoarena.com. El preu de l’entrada és 16 € més despeses de gestió i existeixen pack de descompte familiars a partir de 3 persones.

Aquest nou espectacle del Pot Petit amb la Black music Big Band farà parada aquest estiu, a banda de a Tarragona durant les festes de Santa Tecla, també al Petit Embassa’t de Sabadell, al Magnific Fest de Lleida; i al Summerfest Cerdanya de Puigcerdà, entre d’altres.