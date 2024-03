Les places per aparcar a Torres Jordi, anul·lades fins al dia 22

L’Ajuntament de Tarragona va començar ahir unes cales de prospecció arqueològica al carrer Torres Jordi. Durant les intervencions a la via pública queden anul·lades les places d’estacionament i s’ha senyalitzat la zona, així com l’afectació puntual del trànsit. Els treballs es faran en horari laboral de 8 a 15 h. Aquests treballs són necessaris per a la definició dels projectes de millora de la inundabilitat de la Part Baixa, segons explica el consistori en un comunicat.

Aquestes intervencions es dividiran en tres punts del mateix carrer. La previsió és d’una setmana i mitja de treball per a cada punt, i s’allargarà fins al 22 de març aproximadament, on s’obriran espais d’uns dos metres de profunditat per a dur a terme l’estudi arqueològic de la zona.

En aquest sentit, l’Ajuntament de Tarragona té previst construir un nou col·lector d’aigües pluvials a la mateixa zona de Torres Jordi. La inversió prevista en les obres és superior a 1,6 milions d’euros. També s’ampliarà la galeria de l’EBAR al carrer Barcelona i es rehabilitarà el túnel de desviament cap a la platja del Miracle.