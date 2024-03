Al juny es podrà pagar amb targeta als autobusos urbans de Tarragona

Finalment, al mes de juny ja es podrà pagar amb targeta als autobusos urbans de Tarragona. Al maig, començarà un període de proves amb els dispositius en alguns vehicles, que durarà com a màxim un mes. Després, el pagament amb targeta pels billets senzills serà una realitat als 76 busos que conformen la flota actual de l’Empresa Municipal de Transports (EMT).

Així ho confirmen al Diari Més fonts de la companyia. Abans, aquest mes, es renovarà la maquinària de pagament dels dos centres d’atenció de l’EMT. Tan del situat a l’Estació d’autobusos de la plaça Imperial Tàrraco com el de l’oficina ubicada al carrer Josepa Massanès, número 14.

El passat 31 d’octubre, es va treure a licitació un contracte per a incorporar noves formes de pagament del bitllet senzill a bord dels busos.

Tres mesos després, es va adjudicar a Caixabank la prestació del servei de cobrament amb targeta de crèdit o de dèbit de qualsevol entitat financera per un import de 132.000 euros. Aquí, es té en compte una comissió per a la Caixa de l’1,10% sobre l’import de pagament i sense import mínim. No obstant, el càlcul del preu és estimatiu, segons s’explica en les clàusules del contracte.

4 milions d’euros

Les previsions són d’arribar a un import total d’operacions anuals per un valor de 4 milions d’euros. El contracte ja s’ha signat i té una durada inicial de tres anys, que es podrà prorrogar per períodes anuals fins a una durada màxima de cinc anys.

En el seu moment, la presidenta de l’EMT, Sonia Orts, ja va explicar que es treia a licitació aquest servei «des del compromís per millorar l’accessibilitat al transport públic i l’experiència de les persones usuàries, així com impulsar la digitalització per a fer els processos més àgils». Els datàfons s’integraran a la cabina del conductor i permetran pagaments amb dispositius mòbils i lector de targetes de banda magnètica i de targetes xip.

Reduir el pagament a bord

La nova forma de pagament també servirà per reduir, en la mesura del possible, el pagament amb efectiu a bord dels vehicles, un objectiu que persegueix l’empresa municipal pels beneficis que tindria «en termes de salut pública, reducció de costos operatius i augment de velocitat comercial».

Des del 2020 a Reus

Un nou mètode de pagament que ha sigut una reivindicació ciutadana i política en els darrers anys a la ciutat. A més, és un procediment que s’ha instaurat en moltes ciutats del país. A Reus mateix, aquesta forma de pagament ja es va implementar al juny del 2020, en plena pandèmia.