La Guàrdia Urbana de Tarragona s'adapta als nous temps reestructurant l'organigrama

La Guàrdia Urbana de Tarragona enceta una nova etapa amb la reestructuració organitzativa del cos. Amb l’objectiu d’adaptar-se als nous temps i millorar en diversos aspectes com la transparència, l’eficiència o la proactivitat, la policia local començarà a treballar amb un nou organigrama, que contempla cinc divisions i una prefectura de gestió administrativa i sancions. Aquesta nova disposició permetrà facilitar i millorar la comunicació interna dins del cos, així com amb la resta d’àrees i serveis municipals.

L’any 2009 es va aprovar el Pla director de la Guàrdia Urbana, el qual recollia un nou organigrama, el qual va ser modificat per darrer cop el desembre del 2022. Quinze anys després, s’ha dissenyat una organització adaptada a les realitats socials actuals. Aquesta inclou diverses novetats, com la Unitat de Drons, que serà l’encarregada de realitzar operacions aèries especialitzades en seguretat i emergències, o la Unitat de Comunicació i Relacions Externes, per a la interlocució i coordinació amb el gabinet de premsa municipal i la relació amb altres mitjans de comunicació. Aquest canvi estructural de la Guàrdia Urbana no comportarà cap despesa econòmica per a l’Ajuntament.

El nou organigrama.msaez

La prefectura policial del cos estarà formada per l’intendent, Manuel Vázquez, que serà el cap de la Guàrdia Urbana. Sota el comandament de l’alcalde i responsable de la conselleria de Seguretat, Rubén Viñuales, li correspon la direcció estratègica i operativa de la policia local, amb la finalitat de vetllar pel compliment dels objectius i polítiques del govern municipal. A banda, hi haurà la figura del sotscap.

Per desenvolupar les seves funcions, la prefectura comptarà amb l’assistència i assessorament de diverses unitats com les d’Anàlisi, de Qualitat de Procediments i Ordre de Servei, de Seguretat Patrimonial, d’Escortes o de Tecnologies de la Informació i Comunicacions. Per a les seves funcions en matèria administrativa, la prefectura disposarà del suport del Cap de Gestió de Seguretat Ciutadana i la Unitat Administrativa de la Guàrdia Urbana, la de Sancions i la de Gestió del Dipòsit de vehicles.

Canvis en les divisions

La Guàrdia Urbana tindrà cinc divisions policials, com fins ara, però s’han modificat els noms i les unitats que depenen de cadascuna d’elles. La Divisió de Policia Judicial agruparà l’Oficina de Recepció de Denúncies, així com la Unitat d’Atenció i Protecció a les persones. La de Serveis Centrals, entre d’altres, tindrà la Unitat Canina o la de Mediació o Resolució de Conflictes. La Policia de Proximitat quedarà englobada dins de la Divisió Territorial, mentre que la de Trànsit i Seguretat viària aglutina la Unitat de Reconstrucció d’Accidents i de Radar. Finalment, hi ha la divisió de Gestió Interna, per als recursos materials i humans.