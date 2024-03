Comença la preinscripció escolar per a infantil, primària i ESO a Tarragona

L’Oficina Municipal d’Escolarització (OME) ja ho té tot preparat per a la preinscripció escolar que, per a educació infantil i primària, començarà demà, dimecres 6 de març. El torn de la preinscripció a Educació Secundària Obligatòria (ESO) serà a partir d’aquest divendres 8 de març. En ambdues etapes, el termini de preinscripció finalitzarà el 20 de març.

Davant la importància que les famílies amb fills i filles nascuts l’any 2021 participin en la preinscripció per tal que els infants puguin començar Infantil 3 (I3) el pròxim mes de setembre i que les famílies amb fills i filles nascuts el 2012 facin la preinscripció perquè el curs vinent puguin iniciar l’ESO, l’Institut Municipal d’Educació de Tarragona (IMET) té en marxa un portal amb tota la informació necessària a la seva pàgina web. En aquest apartat web, les famílies poden consultar les jornades de portes obertes per visitar les escoles o fer consultes, trobar les fases i les llistes de la preinscripció; els criteris de prioritat i barem, així com la sol·licitud i la documentació a presentar.

Com en els darrers anys, és obligatori realitzar el tràmit de forma telemàtica amb identificació digital o amb suport informàtic. Aquesta gestió es pot fer a través de qualsevol dispositiu mòbil i les famílies que tinguin qualsevol dubte o impediment es poden dirigir a l’OME, als punts OMNIA de la ciutat o al centre educatiu demanat en primera opció.

A l’hora de fer la preinscripció per al curs 2024-2025 també cal tenir en compte que s’ha de presentar una única sol·licitud especificant per ordre de preferència els centres on es vol cursar els estudis. En aquesta sol·licitud cal adjuntar la documentació necessària i, un cop presentada telemàticament, es generarà un resguard. Un cop feta la preinscripció i a partir del pròxim 21 d’abril, es podrà fer el seguiment de la sol·licitud i el 10 de juny es podrà conèixer la plaça finalment obtinguda. La formalització de la matrícula serà del 18 al 26 de juny.