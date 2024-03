La campanya de promoció ‘Peix de Tarragona, tot un gust’ durarà tot l’any

Emperadors, maires, raps i sardines, entre altres, tornen a prendre protagonisme amb una nova edició de Peix de Tarragona, tot un gust. La campanya dona el tret de sortida a la seva quarta edició, i, per primera vegada, s’estendrà durant tot l’any. D’altra banda, per acompanyar aquesta nova premissa, s’ha creat un calendari pecuari de temporada, dissenyat per la il·lustradora Júlia Domènech.

La proposta, liderada pel Servei de Desenvolupament Local de Tarragona Impulsa, es tracta d’una unió de forces de cinc ens, entre els quals es troba la Confraria de Pescadors, que s’encarregaran d’acollir les diferents activitats amb què compta la programació.

La consellera de Promoció Econòmica, Comerç i Turisme, Montse Adan, va concretar que es realitzarà un maridatge popular junt amb l’organització Peix Blau Tarragona al Mercat Central, coincidint amb els set anys de la seva obertura. D’altra banda, els paradistes duran a terme diferents activitats amb motiu de la 27a edició de Tàrraco a Taula. Pel que fa al Patronat de Turisme, «reforçarem la promoció d’espècies pesqueres amb accions de divulgació», va afirmar Adan.

Finalment, els alumnes del mòdul de creació de continguts audiovisuals i gestió de xarxes socials de la Casa d’Oficis dels barris de Campclar i de la Part Alta s’encarregaran dels continguts per a les xarxes socials de Tarragona Impulsa, i la realització d’un vídeo promocional, que s’estrenarà a la tardor.

Unió del Port i els hostelers

El cap de divisió de Port Ciutat, Rafael López-Monné, va destacar l’organització de visites a l’Observatori Blau, espai dedicat al món pesquer del Serrallo, a més dels seus tradicionals tastets amb maridatges, d’acord amb les espècies indicades per a cada època de l’any. A més a més, col·laboraran amb un dels restaurants del Serrallo per a crear un menú al vaixell La pulga, coincidint amb el seu 80è aniversari.

Amb relació a aquesta proposta, el president de l’Associació d’Empresaris d’Hostaleria de Tarragona (AEHT), Javier Escribano, va remarcar que el seu objectiu és «tarragonitzar les cartes» i «construir una identitat culinària pròpia», tant per benefici de la ciutadania com del turisme. Respecte a això, Adan va insistir en el fet que la campanya va dirigida tant a ciutadans com turistes, per tal de donar a conèixer la gastronomia local.

Escribano va afegir que des de l’AEHT duran a termes les seves tradicionals jornades gastronòmiques: la de l’arròs mariner, entre el 3 i el 19 de maig, i les jornades del romesco, entre l’11 i el 23 d’octubre.

La primera tinenta d’alcalde va cloure l’acte de presentació remarcant la importància de la campanya com a eina «d’ajuda al sector primari» i de conscienciació «del que tenim a casa nostra».