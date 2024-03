La campanya de donació de sang a la URV supera l'objectiu de més de 400 donants

La Universitat Rovira i Virgili (URV) i el Banc de Sang i Teixits han aconseguit 481 donants de sang en la segona campanya organitzada en diferents campus universitaris, entre el 19 i el 29 de febrer d'aquest any. Els organitzadors celebren que s'hagin superat amb «escreix» les 325 donacions fetes en la prova pilot de l'any passat.

Enguany, el 65% dels donants ho han fet per primer cop, i la major part d'ells -un 77%- tenien entre 18 i 24 anys. Així mateix, 85 persones més van acudir als punts de donació, però no van poder donar sang perquè no complien amb tots els requisits per ser donants. També es van inscriure una vintena de persones al registre de medul·la òssia.