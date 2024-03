Tarragona aposta per promoure el consum de peix local tot l’any

Aquest dilluns la pèrgola del Serrallo, al costat de la Confraria de Pescadors de Tarragona, ha acollit la presentació de la quarta edició de la campanya «El peix de Tarragona, tot un gust» liderada pel Servei de Desenvolupament Local de Tarragona Impulsa i amb la col·laboració del Port de Tarragona, la Confraria de Pescadors de Tarragona, el Museu del Port, Mercats de Tarragona, l’Associació d’Empresaris d’Hostaleria de Tarragona Ciutat (AEHT Ciutat) i el Patronat Municipal de Turisme de Tarragona.

La campanya s’ha presentat en un acte que ha explicat amb l’assistència de la consellera de Promoció Econòmica, Comerç i Turisme, Montse Adan, el director de la divisió de Port-Ciutat, Rafael López-Monné, el president de la Confraria de Pescadors, Esteve Ortiz, el president d’AEHT Ciutat, Javier Escribano, representants de Mercats de Tarragona i alumnes de la Casa d’Oficis de Tarragona Impulsa.

La campanya arriba a la quarta edició, però aquest any presenta novetats rellevants: d’una banda, la promoció de les espècies mes a mes i la realització d’activitats al llarg de tot l’any; i de l’altra, la presentació d’un calendari pecuari i de temporada, dissenyat per la il·lustradora Júlia Domènech, que té com a propòsit conscienciar la ciutadania de la importància d’una alimentació saludable, en donar prioritat al consum de producte local, fresc, de qualitat i de milla 0, en funció de la seua temporada de pesca.

És a dir, «El peix de Tarragona, tot un gust» es transforma aquest any en «El peix de Tarragona tot l’any». I sota aquest paraigua, hi ha diferents eixos d’activitat: les activitats del Port i del Museu del Port, la participació de la Confraria de Pescadors, les activitats de l’Associació d’Empresaris d’Hostaleria de Tarragona Ciutat i les que, des de l’Ajuntament, promouen Tarragona Impulsa, Mercats i el Patronat Municipal de Turisme.

Una programació més àmplia i amb més ambició

Precisament en l’apartat de la programació municipal, la consellera Adan ha volgut posar de relleu «la creació de l’àrea de Promoció Econòmica, Comerç i Turisme, gràcies a la qual Tarragona Impulsa, Mercats i el Patronat Municipal de Turisme s’uneixen i creen una simbiosi per reforçar els seus programes i afegir, des de cada àrea concreta, el seu saber fer i la seua perícia per tenir una programació més àmplia, més potent i amb més ambició».

Així, des de l’Empresa de Mercats, coincidint amb els set anys d’obertura del Mercat Central de Tarragona després de la seua remodelació, per al mes de març s’ha organitzat un maridatge popular conjuntament amb l’OPP Peix Blau de Tarragona. Alhora, i amb motiu de la 27a edició de les jornades gastronòmiques de Tàrraco a Taula, els paradistes duran a terme un conjunt d’activitats.

Per la seua part, des del Patronat Municipal de Turisme de Tarragona es reforçarà la promoció de les espècies pesqueres tarragonines en accions de divulgació gastronòmica des del vessant històric i es publicaran una sèrie d’articles sobre el món pesquer i els productes promocionats al blog Tarragona Experience.

Tot, en el marc d’una campanya global dins del Pla d’Acció de Desenvolupament Socioeconòmic Local i Territorial de Tarragona Impulsa 2023-2026, en els quals es plasma el compromís de l’Ajuntament de Tarragona amb l’impuls de l’Economia Blava, en un sentit ampli: pesca, però també gastronomia, turisme, comerç, investigació, construcció o activitats esportives.

Finalment, aquesta edició torna a explicar amb la participació de l’alumnat del mòdul de creació de continguts audiovisuals i gestió de xarxes socials de la Casa d’Oficis dels barris de Campclar i de la Part Alta, que des de la primera edició de la campanya han dissenyat el logotip. En aquesta ocasió, seran els encarregats dels continguts per a les xarxes socials de Tarragona Impulsa i la realització d’un vídeo promocional que es presentarà a la tardor.