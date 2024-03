Dotze restaurants del Camp de Tarragona revaliden el Sol Repsol

Dotze restaurants del Camp de Tarragona han revalidat aquest dilluns la distinció del Sol Repsol en la gala Soles Repsol 2024, celebrada aquest dilluns al vespre a Cartagena. Els restaurants són l'AQ i El Terrat (Tarragona), Ferran Cerro (Reus), Deliranto (Salou), L'Antic Molí i Les Moles -amb dos Sols- (Ulldecona), El Celler d'en Joan Pamies (Riudoms), Miramar, Can Bosch -amb dos Sols- i Rincón de Diego (Cambrils), Quatre Molins (Cornudella de Montsant) i Villa Retiro (Xerta).

D'altra banda, el restaurant Citrus del Tancat, situat a Alcanar, ha aconseguit, per primera vegada, el Sol Repsol en una cerimònia que es celebra a Cartagena. L'establiment està situat a l'Hotel Tancat de Codorniu, una antiga masia del segle XIX rehabilitada, on el restaurant proposa una cuina d'entorn, que interpreta el Delta de l'Ebre a través dels seus productors, amb Aitor López als fogons i la italiana Susana Krcivoj com a cap de sala i sommelier.

Així doncs, Catalunya compta des d'avui amb uns altres onze nous restaurants distingits amb un Sol Repsol: els barcelonins ‘Agreste’, ‘Casa Nova’, ‘Jardín del Alma’, ‘Olivos Comida y Vinos’ i ‘Suto’ (Barcelona), ‘1497’ (Vallromanes); a més de ‘Els Pescadors de Llançà’ (Llançà), ‘Normal’ (Girona), ‘Saó, by Vicenç Fajardo’ (La Bisbal d'Empordà), ‘Almadraba’ (Roses), tots ells a Girona, juntament amb ‘Eth Bistró’ (Vielha, Lleida). Així doncs, amb aquestes incorporacions, Catalunya suma un total de 115 restaurants guardonats: 80 amb Un Sol, 25 amb Dos Sols i 10 amb Tres Sols.