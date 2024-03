Papallones i líquens serviran per mesurar la qualitat ambiental de l’Anella Verda de Tarragona

Tarragona va rebre 3,3 milions d’euros dels fons europeus Next Generation, l’any 2022, per a l’execució del projecte GreenBelt’26, que comprèn diverses actuacions encaminades cap a la renaturalització els espais urbans i periurbans de l’Anella Verda. Per controlar que s’executin correctament les diferents accions previstes, l’Ajuntament ha encarregat l’elaboració i implementació d’un Pla de mesura i seguiment, que entre d’altres inclourà un estudi continu de la biodiversitat. Aquests treballs de mostreig permetran conèixer la qualitat ambiental de l’Anella Verda en el moment actual, així com la seva evolució fins a la finalització del projecte.

L’empresa Minuartia Estudis Ambientals SL realitzarà, per un import de 38.716,37 euros, aquest seguiment de bioindicadors. L’adjudicatària recopilarà la informació existent per valorar l’estat previ de les comunitats de papallones diürnes, macroinvertebrats aquàtics, peixos continentals, quiròpters —ratpenats— i líquens epífits a diversos punts de l’Anella Verda com Mas Roselló, el riu Francolí, la desembocadura del Riu Gaià o els parcs de Sant Pere i sant Pau, del Pont del Diable o de l’Anella Mediterrània. Posteriorment, l’empresa haurà de fer-ne un seguiment al llarg de l’execució del projecte.

Estudis científics han demostrat les papallones diürnes, així com altres animals, serveixen com a bioindicadors per mesurar la qualitat ambiental d’un territori. Concretament, aquests insectes responen de forma ràpida i precisa als canvis climàtics, que queden reflectits amb alteracions fenològiques, així com en l’abundància de les poblacions i en la distribució de les espècies. També són bioindicadors de la vegetació, sobretot pel que fa a les transformacions del sòl que comporta la crisi climàtica global.

A banda del seguiment de la biodiversitat, el Pla de mesura i seguiment també inclou la creació d’una base de dades georeferenciada, que s’incorporarà al web de l’Ajuntament. El consistori ha adjudicat aquesta tasca a Consultoria Tecnica Nexus Geografics SL, que, a més, farà una anàlisi d’indicadors d’impacte i seguiment que indicaran l’abast del projecte segons diferents paràmetres com superfícies d’actuació, connectivitat ecològica, resiliència climàtica o co-beneficis econòmics. Tota aquesta informació s’inclourà també a la nova base de dades.