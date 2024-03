Les obres de Casa Sant Josep destaparan l’aqüeducte de la Mina de l’Arquebisbe de Tarragona

L’aqüeducte de la Mina de l’Arquebisbe és una construcció del segle XVIII que està protegit com a Bé Cultural d’Interès Local (BCIL). Actualment, l’obra hidràulica només es pot observar al descobert des de dos punts: el carrer de l’Escultor Verdrerol i el carrer Arcades. En el futur, però, està previst que es destapi el tram que queda amagat dins del recinte on s’ubicava l’antiga Casa Sant Josep, que està classificat com el Polígon d’Actuació número 64.

El passat gener, la Junta de Govern Local de l’Ajuntament de Tarragona va aprovar definitivament el projecte d’urbanització ideat per a aquesta parcel·la, després que els promotors aportessin nous estudis lumínics i que es constituís una garantia per l’import del 12% del valor de les obres. La superfície total és de 5.843 metres quadrats, 1.650 dels quals es destinaran a la construcció d’una zona verda amb gespa i arbrat. S’ubicarà al sector sud del solar, que queda entre l’estructura hidràulica i el dipòsit de vehicles municipal. El consistori ja va avançar que no seria accessible pels desnivells del terreny, tot i que es construirà un vial de servei paral·lel al BCIL, per on es podrà passar.

Imatge de la zona verda projectada al sector sud del solar.ona verde proyectada en el sector sur del solar.Cedida

Aquesta actuació farà que la Mina de l’Arquebisbe sigui totalment visible des de la carretera del Cementiri. De fet, el projecte contempla la rebaixa parcial del terreny per deixar al descobert una porció més gran de les arcades. A més, l’estructura comptarà amb il·luminació per a la nit.

A l’altra banda de l’aqüeducte, hi haurà un espai residencial de 3.755 metres quadrats. Segons els paràmetres definits en les Normes de Planejament Urbanístic, es poden construir màxim 61 habitatges. També es construirà un supermercat, la superfície del qual haurà de ser inferior a 1.300 metres quadrats. Sota l’establiment, que serà gestionat per l’empresa Fragadis, s’ha projectat una planta amb places d’aparcament. Es preveu que l’actuació comenci en els pròxims mesos, després d’atorgar la llicència d’obres.