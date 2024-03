L’estiu i les jubilacions provoquen que l’ONCE Tarragona busqui venedors

La branca d’ONCE a Tarragona ha iniciat una campanya de recerca de venedors per a cobrir els diferents punts que queden disponibles en diferents poblacions del territori. Concretament, les places i les localitats que s’ofereixen són Tarragona (6), Reus (4), Calafell (3), Cambrils (3), La Ràpita (3), Salou (4), Torredembarra (2), Tortosa (3), i Valls (2).

La subdirectora de l’entitat a Tarragona, Arantxa Vallespí, explica que aquesta recerca de nous venedors es deu a una sèrie de jubilacions previstes. Amb tot, expressa que la temporada estival com a tal ja és un «punt àgil de contractació», sobretot en les poblacions costaneres: «Durant l’estiu es produeix un canvi d’hàbits, perquè la gent va més a la platja. On hi hagi més multitud, hi hem de ser nosaltres». Sota aquesta premisa, els horaris laborals dels venedors s’adapten als d’obertura i tancament del establiments comercials.

El procés de selecció

Vallespí relata que el procés de contractació comença amb una entrevista al candidat, en la qual «valorem que tingui experiència comercial, tot i que no és imprescindible. També que sigui prou autònom per a desplaçar-se i que tingui bona comunicació». Amb tot, una de les condicions que sens falta s’han de complir per a optar al lloc de feina és tenir una discapacitat reconeguda en un grau del 33% o superior.

A continuació, els candidats fan un curs de cinc dies en què tracten des dels diferents productes amb què compte ONCE fins al funcionament del TPV, l’aparell emprat per a vendre els números. Els coneixements adquirits durant aquestes classes teòriques es comproven en dos exàmens, un tipus test i un altre pràctic amb relació a l’ús del TPV.

Els candidats que hagin superat les proves, finalitzen el procés amb dos dies de pràctica a peu de carrer i junt un venedor amb experiència.

Vallespí explica que, un cop contractats, es posiciona als nous venedors al punt geogràfic que més els encaixi, i, mitjançant una revisió mèdica, es decideixi si faran la venda des d’un quiosquet o a peu. «El quiosc és prioritari per a persones cegues o amb mobilitat reduïda», remarca Vallespí, i afegeix que estan en procés de renovar els equipaments, que permetran «una major comunicació amb el client».

En el cas dels expositors a peu de carrer, la subdirectora concreta que adapten el seu pes a les capacitats del treballador.

Contractació constant

ONCE Tarragona compta amb 80 venedors repartits pel territori. Vallespí explica que «fem entrevistes pràcticament cada setmana, i els cursos que convoquem, dos cada mes, tenen un mínim de cinc participants». Això produeix que tinguin una entrada constant de gent, que ajuda a cobrir les places desocupades, majoritàriament amb motiu de jubilacions. Aquestes se solen produir dos o tres anys més aviat que les d’un treballador sense una discapacitat.