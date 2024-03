L'Ajuntament de Tarragona s'adhereix al Laboratori d'Incidència Política en protecció internacional

L’Ajuntament de Tarragona, mitjançant el Servei Municipal de Cooperació, s’ha adherit al Laboratori d’Incidència Política en protecció internacional des de Governs Locals. Es tracta d’una iniciativa impulsada per la Red de Solidaridad para la Transformación Social- REDS i té l’objectiu de facilitar la coordinació entre organitzacions de la societat civil i governs locals que tenen com a àmbit d’acció, des de les seves àrees de cooperació, la defensa dels drets humans i l’acompanyament de persones defensores de drets humans de diferents parts del món.

«En el marc del Pla Local de Cooperació de Tarragona, es concreta l’aposta política municipal per la defensa dels drets humans, obrint camí per la realització d’accions d’incidència política. Per aquest motiu i després de més d’un any de treball amb REDS, ens hem adherit formalment al Laboratori, perquè apostem perquè totes les accions encaminades a protegir i defensar els drets humans estiguin consensuades i coordinades amb tots els agents implicats, des de governs locals i persones i xarxes d’organitzacions que treballen en aquest sentit», ha manifestat la consellera de Cooperació de l’Ajuntament de Tarragona, Cecilia Mangini.

El Laboratori d’Incidència Política està format per representants de governs locals d’arreu de l’Estat espanyol i d’Europa, organitzacions de víctimes de violacions (Movimiento Ríos Vivos-Colòmbia o la Mesa por el Derecho a Defender Derechos-El Salvador) i persones i xarxes d’organitzacions socials que treballen en la protecció i defensa dels drets humans de forma coordinada amb els ajuntaments (com la Rete Italiana di Solidarità Colombia Vive o la Red Flamenca de Solidaridad con la Comunidad de Paz de San José de Apartadó).

Al llarg de l’any, aquest Laboratori, amb la participació del Servei Municipal de Cooperació de l’Ajuntament de Tarragona, es reunirà periòdicament amb la finalitat de facilitar les relacions de col·laboració i coordinació de tots els agents implicats en la defensa dels drets humans, esdevenir un altaveu de les comunitats i col·lectius i donar a conèixer internacionalment les accions d’incidència política dutes a terme des de governs locals.