Viñuales reclama més presència policial i habitatges en condicions a Campclar

L’alcalde de Tarragona, Rubén Viñuales, exigeix a la Generalitat de Catalunya un pla especial i integral per Campclar. El màxim responsable polític de l’Ajuntament de Tarragona lamenta la mort violenta ahir d’un veí de Campclar i assegura que la solució pel barri de Campclar «no és només policial. Necessitem accions en tots els àmbits: en els serveis socials, educació, en temes de drogodependències i comunitàries. Volem un Pla Especial i Integral de totes les conselleries de la Generalitat de Catalunya pel barri de Campclar», ha emfatitzat l’alcalde Viñuales, qui ha recordat que uns dels «els habitatges més degradats del barri són de la Generalitat». Es tracta dels coneguts com a Blocs de colors (ubicats entre els carres Riu Onyar i Riu Llobregat) en concret el que es coneix com el Bloc Blau, propietat de l’Agència de l’Habitatge i que fa mesos que l’Ajuntament de Tarragona reclama «més celeritat en les actuacions previstes».

L'Agència de l'Habitatge de Catalunya va anunciar el passat mes de juny que destinarà 6,7 milions d'euros de fons europeus Next Generation per rehabilitar aquests 338 pisos del barri de Campclar. L’Ajuntament de Tarragona, que fa mesos que reclama que les actuacions siguin immediates, ja va proposar a la Generalitat que el consistori actuaria en la via pública, que també correspon al Govern, per revertir aquesta degradació. «Un entorn degradat crida a la inseguretat i fa que sigui perillós i aquestes persones viuen en una situació inhabitable. No són habitatges en condicions», subratlla l’alcalde.

I afegeix: «La competència de seguretat ciutadana és dels Mossos d’Esquadra i està clar que la Guàrdia Urbana hi col·labora en tot el necessari, però ens fan falta patrullatges a peu». L’alcalde ha avançat que en els propers dies es posarà en marxa els patrullatges de proximitat de la policia local. «La ciutadania necessita veure a la seva policia al carrer. Nosaltres hi som, però encara hi serem més. A Campclar el 99% de les persones són bones i honrades, per això mereixen sentir-se segurs». L’any passat, la Guàrdia Urbana -en col·laboració amb Mossos d’Esquadra- va fer 19 actuacions policials programades a Campclar i enguany (de gener a març) ja n’ha fet 25.