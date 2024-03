L'Ajuntament de Tarragona instal·larà plaques solars a la llar d'infants El Ninot

L'Ajuntament de Tarragona instal·larà plaques solars fotovoltaiques a la coberta de la llar d'infants municipal El Ninot. El consistori ja ha obert la licitació per adjudicar el projecte per transformar aquest centre educatiu en un refugi climàtic, en el qual s'inclou la instal·lació de les plaques solars. Es tracta d'un projecte impulsat per l'Institut Municipal d'Educació de Tarragona (IMET) que compta amb un pressupost de 194.884,46€ (IVA inclòs) i que es durà a terme amb el suport de la Diputació de Tarragona. Els treballs tenen un termini de quatre mesos i també inclouen, amb l'objectiu que l'espai esdevingui un refugi climàtic, la reforma del sistema de climatització i la instal·lació d'un sistema de renovació d'aire.

«Aquest projecte s'emmarca en el pla d'accions que s'està duent a terme l'IMET amb els objectius de reduir els efectes del canvi climàtic en els equipaments educatius i, a la vegada, promoure l'autoconsum reduint la despesa energètica i contribuint a la reducció de les emissions de gasos d'efecte hivernacle», ha manifestat el conseller d'Educació de l'Ajuntament de Tarragona, Berni Álvarez.

Un altre dels principals objectius d'aquest projecte és que la llar d'infants El Ninot esdevingui un refugi climàtic per tal de donar una resposta ràpida a les onades de calor que es poden produir durant l'estiu. «Els centres educatius són equipaments amb una gran importància pel desenvolupament de la societat i per aquest motiu són espais idonis per a la implementació de refugis climàtics que permetin atendre el confort de la ciutadania», ha apuntat Álvarez, qui també ha destacat que des del passat curs escolar «l'ocupació de la llar d'infants El Ninot ha passat del 60% a gairebé la plena ocupació, tant pel que fa a l'escolarització com als serveis complementaris de menjador».