Instal·len 110 sensors per reforçar la detecció de fuites i fraus de la xarxa d’aigua de Tarragona

L’Empresa Municipal Mixta d’Aigües de Tarragona incorporarà 110 nous sensors al sistema de control per detectar fuites. El desplegament es realitzarà a les xarxes municipals d’abastament d’aigua gestionades per la companyia als municipis de Tarragona, la Canonja, els Pallaresos i el Catllar. El president de la companyia, Rubén Viñuales, destaca que “la situació actual de sequera i estrès hídric ens demana esforços a tota la població per preservar l’aigua i això implica fer-ne l’ús més eficient possible. A Ematsa fa temps que treballem en aquest àmbit i es du a terme una tasca constant de prevenció per garantir el millor rendiment hidràulic, és a dir, reduir al màxim les pèrdues d’aigua” i ha afegit: “per a fer-ho, juntament amb la renovació, el monitoratge permanent de la xarxa per a la detecció de fuites és clau.” La tasca preventiva es du a terme de manera permanent durant tot l’any i durant les 24 h, els nous sensors ampliaran la capacitat de detecció. Ematsa compta amb un rendiment hidràulic de la xarxa del 85%, la mitjana catalana se situa en el 78%.

Els nous sensors basen el seu funcionament en la detecció de manera remota del soroll que produeix la sortida d’aigua quan hi ha fuites a les canonades d’abastament. Aquests es comunicaran amb el centre de control des d’on es registraran les dades que permetran verificar i reparar el punt de la xarxa on s’han detectat les pèrdues. A més, la informació recollida també serà tractada amb eines d’anàlisi d’intel·ligència artificial per detectar patrons anòmals que facilitin la detecció de fraus.

Aquests nous elements s’afegeixen al sistema de control ja en funcionament per a la detecció de fuites. La companyia d’aigües compta amb 30 estacions remotes que controlen la pressió i el volum d’aigua a la xarxa. A més, disposa d’un equip de cerca fuites que fan campanyes intensives amb aparells mòbils en els 97 sectors hidràulics en què estan dividides les xarxes municipals. Aquest elevat grau de sectorització és una altra eina que la companyia ha posat en marxa recentment per fer més eficients les campanyes de cerca de fuites i fraus.

Juntament amb les campanyes constants de detecció de fuites, també es duen a terme tasques de renovació de xarxa. Així, durant el 2023, es van renovar completament més de dos quilòmetres en trams d’entre 200 i 400 metres que han suposat un cost aproximat d’un milió d’euros.