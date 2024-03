La Fira d'Abril torna a Bonavista després de 4 anys sense celebrar-se

La Fira d’Abril se celebrarà del 30 d’abril al 5 de maig de 2024 a Bonavista. Les bases de participació ja estan publicades al taulell d’anuncis de la pàgina web de Mercats de Tarragona i les entitats interessades poden presentar les seves sol·licituds fins el dilluns 18 de març. La Fira contempla la instal·lació de fins a 14 mòduls de 10x10 metres, que es distribuiran en funció de les les entitats interessades.

La ubicació de la Fira serà enguany a l’aparcament asfaltat inferior del Mercadet de Bonavista, un espai de més de 13.000 m2, que per les seves dimensions garantirà les mesures de seguretat necessàries, millorarà el flux de persones i de vehicles i complirà alhora amb els requisits de Protecció Civil. Com és habitual, la Fira d’Abril té previst oferir una oferta gastronòmica, cultural i de lleure als seus visitants. A banda de les tradicionals casetes de temàtica andalusa, l’espai comptarà amb una zona destinada a atraccions de fira.

L’alcalde de Tarragona, Rubén Viñuales, remarca que «era el nostre compromís recuperar la Fira d’Abril i ho fem abans del primer any de nou govern. Per Bonavista la Feria de Abril és part del seu ADN i és un orgull per a tota Tarragona tornar a recuperar-la».

Per la seva banda, la presidenta de Mercats de Tarragona i consellera de Comerç de l’Ajuntament de Tarragona, Montse Adan, ha subratllat que «ens fa molta il·lusió que la ciutat recuperi aquest any la tradicional Fira d’Abril a Bonavista. Des de l’empresa de Mercats l’hem concebut com una Fira pensada per a tots els tarragonins i tarragonines i estem convençuts que serà un èxit».

La Fira d’Abril està organitzada enguany per l’empresa de Mercats a instàncies de l’Ajuntament de Tarragona i compta amb el suport de la Diputació de Tarragona.