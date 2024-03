Esteve Panisello, escollit Ambaixador de l'Any de la xarxa Somos FP Dual de Tarragona

Esteve Panisello Serrano, un jove estudiant de FP Dual a l'institut Cal·lípolis i l'empresa Perruqueria Javier Guijas, ha estat triat Ambaixador de l’Any a Tarragona pel seu compromís i implicació en la difusió entre altres joves estudiants dels beneficis i l'alta ocupabilitat d'aquesta modalitat formativa.

En una trobada organitzada a la Cambra de Tarragona, la xarxa Somos FP Dual va posar així en valor la participació de tots els ambaixadors a la xarxa i, en especial, dels tres finalistes que han contribuït de forma més activa durant el 2023 a la promoció i difusió de la Formació Professional Dual.

Per a l'elecció dels finalistes, els mèrits que s'han valorat són l'assistència a esdeveniments presencials o en línia, creació de contingut audiovisual, publicacions a les xarxes socials i incorporació de nous membres a la xarxa. Amb aquest criteri, la cambra ha nomenat guanyador i Ambaixador de l'Any a Tarragona Esteve Panisello Serrano, que representarà el seu territori a la final nacional, mentre que Axel Diéguez Iglesias i Nora Prats Conesa, han estat elegits com a segon i tercera finalista respectivament, per la seva destacada implicació en les activitats de la Xarxa i la seva aportació a la lluita contra els estigmes de la societat sobre aquesta modalitat formativa.

La final nacional es durà a terme a la Cambra d'Espanya i a l'acte es triarà el guanyador del Premi Ambaixador de l'Any 2023, entre els 17 finalistes de cada territori on és present el projecte, que rebrà un “xec formació” per valor de 1.000 euros. El segon i el tercer classificats rebran 850 i 600 euros, respectivament.