ERC lamenta que Viñuales no hagi parlat amb l'oposició per tractar els fets de Campclar

ERC de Tarragona ha lamentat aquest dilluns que l'alcalde de la ciutat, Rubén Viñuales, no hagi parlat amb l'oposició abans d'oferir una roda de premsa per tractar la seguretat al barri de Campclar, després que aquest diumenge hi hagi hagut un crim.

«Considerem que és una falta de respecte institucional i encara més quan fa mesos que recordem a Viñuales que la seguretat a la ciutat no està anant bé», ha afirmat la portaveu republicana, Maria Roig. ERC també li ha demanat al batlle que convoqui una junta de portaveus urgent així com una junta de seguretat local. «Reclamem a l'alcalde que assumeixi la seva responsabilitat de regidor de seguretat i que no tiri pilotes fora», ha afegit Roig.