La família de Juan Gabriel Rodrigo Knafo demana poder exhumar-ne el cos per esclarir les causes de la mort

La família de Juan Gabriel Rodrigo Knafo, mort en una manifestació a Tarragona a finals de la dictadura franquista, demana exhumar-ne el cos per esclarir les causes de la seva mort. Dimarts farà 48 anys de la defunció del jove tarragoní i aquest diumenge, en el tradicional homenatge que es fa cada any pels vols de la data, els familiars han demanat poder «treure les conclusions reals» de les causes del succés, ja que continuen sospitant que Knafo va ser assassinat per dos agents de la policia armada, que després van llençar el cos daltabaix. Al seu torn, l'Ajuntament de Tarragona ha indicat que ajudarà «al màxim» en «tot el que pugui», però ha recordat que «no és competent» en aquesta tasca.

En declaracions a l'ACN, el cunyat i portaveu de la família de Juan Gabriel Rodrigo Knafo, José Antonio Giménez, ha remarcat que esperen que amb l'exhumació es trobi «algun detall que demostri» que el jove «no es va tirar des del terrat». El relat oficial defensa que el noi va morir en caure des d'un edifici del carrer Unió mentre saltava entre terrats per escapar dels agents. «Knafo va caure com un pes mort, ja havia mort a dalt i aquesta és la conclusió que traiem la família», ha afirmat Giménez.

L'objectiu dels familiars és que tot plegat s'hagi pogut esclarir abans que es compleixin els 50 anys de la mort del jove tarragoní i han instat l'Ajuntament de Tarragona a moure fitxa. Per la seva banda, però, la consellera de memòria democràtica del consistori tarragoní, Sandra Ramos, ha indicat que l'assumpte excedeix de les seves competències. «Intentarem assessorar el màxim possible i donar suport», ha defensat. Després de tot, Ramos ha considerat que la lluita de la família de Knafo és «molt justa».