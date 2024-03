El servei de Patis Oberts de Tarragona, inactiu aquest cap de setmana

El servei de Patis Oberts no funcionarà aquest cap de setmana amb motiu del canvi, ja previst, de contracte del servei de monitoratge, ja que es va obrir una nova licitació amb l'objectiu que el projecte s'allargui durant tot aquest any 2024. Durant els pròxims dies es formarà el nou personal que supervisarà l'activitat esportiva lliure que es du a terme en les cinc escoles que participen en aquest projecte per tal que els Patis Oberts tornin a estar operatius el pròxim cap de setmana, 9 i 10 de març. A partir d'aquí, els Patis Oberts funcionaran tots els caps de setmana del període escolar.

Des que es va engegar, el passat 18 de novembre, el projecte Patis Oberts ha estat un èxit de participació, acollint un total de 1.463 infants i adolescents. Actualment, les cinc escoles públiques que obren els seus patis durant els caps de setmana estan ubicades en diferents zones de la ciutat i són el Saavedra, Serrallo, Campclar, Arrabassada i Sant Pere i Sant Pau. Els dies i l'horari d'obertura dels patis són els dissabtes de 16 h a 20 h i els diumenges de 9.30 h a 13.30 h. Durant aquestes hores, la ciutadania pot fer ús de les pistes esportives dels patis, duent a terme una activitat esportiva lliure que està supervisada per monitors i monitores; i des de Tarragona Esports es facilita el material esportiu.

Noves activitats educatives als Patis Oberts

Des de l'Institut Municipal d'Educació de Tarragona (IMET) s'està treballant per complementar l'oferta d'activitats que actualment ofereixen els Patis Oberts. En aquest sentit, a partir del tercer trimestre d'aquest curs escolar, els patis de les cinc escoles que obren durant els caps de setmana també oferiran diversos tallers lúdics i educatius adreçats a infants d'entre 3 i 12 anys.

La inscripció per fer ús dels Patis Oberts és gratuïta i es pot fer presencialment o a través d'aquest portal del web de l'Ajuntament de Tarragona. L'ampliació i l’impuls del projecte de Patis Oberts ha estat possible gràcies a la implicació dels centres educatius i al treball transversal entre la conselleria d’Igualtat a través del projecte Temps x Cures, l’Institut Municipal d’Educació de Tarragona (IMET) i Tarragona Esports.