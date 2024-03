Liciten l’elaboració d’un estudi per impulsar un ‘hub’ tecnològic a la Tabacalera

El govern municipal de l’Ajuntament de Tarragona vol impulsar un hub tecnològic a la Tabacalera. Ahir, el consistori va treure a licitació un servei de consultoria estratègica per a l’elaboració d’un estudi per desenvolupar aquest projecte. De fet, aquest informe d’anàlisi i diagnosi no només servirà per a això, ja que també ha de servir per desenvolupar, a llarg termini, un districte tecnològic i d’innovació entre la zona de l’antiga fàbrica de tabacs i la del polígon Francolí, on els socialistes havien projectat un barri com el 22@ de Barcelona.

Durant els pròxims 10 dies, les empreses interessades a fer l’estudi podran presentar ofertes. Es preveu que a l’abril es faci efectiva l’adjudicació— per un import màxim de 14.950 euros— i que, en quatre mesos, l’Ajuntament pugui tenir en les seves mans el document definitiu. «L’objectiu és tenir una diagnosi que ens permeti impulsar un hub tecnològic a la Tabacalera i, a llarg termini, crear un districte tecnològic i d’innovació a tota aquesta zona», explica l’alcalde, Rubén Viñuales.

Segons el contracte, l’adjudicatària haurà de fer una «anàlisi en profunditat», mitjançant la investigació, consultes i entrevistes a diferents agents clau i institucionals relacionats amb aquest sector i l’emprenedoria. També a actors principals de la ciutat i del territori, per conèixer les debilitats i les fortaleses de Tarragona o les oportunitats que ofereix. A banda de presentar l’avaluació i diagnosi, l’empresa escollida també haurà de lliurar una proposta de model de hub i districte tecnològic que «permeti impactar en resultats econòmics i valor públic i social».

Tot aquest procés ha de servir per definir el pla per desenvolupar aquest ecosistema d’empreses tecnològiques i centres d’investigació a la Tabacalera. En definitiva, crear un entorn on es promogui la innovació i l’impuls de solucions tecnològiques. I no només això, sinó que també actuï com un pol d’atracció de talent. A banda, s’indica en el contracte de licitació que aquest hub «ha de permetre obtenir alts graus d’especialització d’R+D (recerca i desenvolupament)».

Centre cultural i educatiu

L’Ajuntament de Tarragona té la voluntat de convertir la Tabacalera en un gran centre tecnològic, però també cultural i educatiu. I és que, fa poques setmanes, el Consell Plenari va aprovar la construcció d’un centre universitari al mòdul 5 de l’equipament. A banda, el consistori ha reiterat en diverses ocasions que aposten per ubicar la nova Biblioteca Pública de l’Estat en aquest històric edifici de la Part Baixa. Encara falta, però, acabar de negociar-ho amb el Govern espanyol i la Generalitat. Amb tots aquests moviments, el govern municipal pretén reactivar definitivament la Tabacalera.