El 7è Fòrum d'Inversió CAT SUD se celebrarà el 7 de març a Tarragona

L’Auditori Diputació acollirà, el proper dijous 7 de març, la setena edició del Fòrum d’Inversió CAT SUD, una iniciativa impulsada conjuntament entre la Diputació de Tarragona, l’Ajuntament de Tarragona, l’Ajuntament de Reus, l'Agència per a la competitivitat a l'empresa de la Generalitat de Catalunya (AC CIÓ) i la Universitat Rovira i Virgili. Una trobada anual que permet posar en contacte inversors amb persones emprenedores que tenen projectes innovadors de diferents sectors empresarials com el turisme, sostenibilitat, tecnologia, restauració, salut, etc. del Camp de Tarragona, les Terres de l’Ebre i del Baix Penedès.

A l’edició d’enguany s’hi han presentat 24 projectes empresarials innovadors, dels quals se n’han seleccionat 10 de diferents àmbits. Un simulador de ral·lis per a entrenaments digitals, una start-up de gestió de recursos humans per a les empreses, accessoris per a mascotes o un sistema per al mesurament exacte del calçat segons la marca són alguns dels projectes que es presentaran durant el transcurs del certamen. També hi haurà un espai reservat perquè els possibles inversors puguin conèixer més en detall cadascun dels projectes, de la mà dels seus promotors.

Un dels objectius principals del Fòrum d'Inversió CAT SUD és facilitar el contacte entre possibles inversors i els emprenedors, de manera que els seus projectes puguin realitzar-se. Per aquesta edició, a més, es compta amb la col·laboració d’Economistes BAN, la Xarxa de Business Angels del Col·legi d’Economistes de Catalunya.