La indemnització per aturar Hard Rock divideix ECP i ERC

Els pressupostos pel 2024 presentats pel Govern de la Generalitat i pactats amb el PSC busquen socis per la seva aprovació. I totes les mirades estan posades al grup d’En Comú Podem. Durant la legislatura, els comuns han sigut socis habituals de l’executiu, però ara marquen una línia vermella per pactar: aturar el projecte del casino Hard Rock a Salou i Vila-seca.

«Descartar el Pla Director Urbanístic (PDU) és una condició mínima per a arribar a un acord», va expressar Yolanda López, diputada del Parlament per Tarragona d’ECP en una compareixença de premsa. López va defensar que es tracta d’una «decisió política». «No té sentit destinar més diners al cos dels Mossos d’Esquadra per després tenir aldarulls i problemes al casino. Ni destinar més recursos a Salut per després tractar casos de ludopatia al territori», va reblar la diputada.

«No és un projecte nostre»

Per la seva banda, des d’Esquerra Republicana argumenten que els comptes presentats no tracten i «no destinen ni un euro a favor ni en contra del projecte». «No entendríem que uns pressupostos que reforcen els serveis públics no rebessin el suport que han de tenir», va sentenciar Raquel Sans, diputada i portaveu d’ERC al Parlament.

Segons els republicans, aturar el projecte comportaria assumir una indemnització milionària i defensen que no és el seu projecte. «La llicència ja es va concedir. Si fos un projecte nostre, no tiraria endavant», va dir Sans.

En canvi, els comuns asseguren que segons els seus estudis la Generalitat no hauria de pagar ni un euro per frenar Hard Rock. «Si el contracte està caducat, que el facin públic i es vegi. És un relat de por contínua», va reblar López.