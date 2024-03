El Govern i PSC treuen pit de la inversió a Tarragona, mentre els comuns troben forats en Educació

L’endemà d’arrencar la tramitació parlamentària del projecte de pressupostos pel 2024, els diputats d’ERC i el PSC del Camp de Tarragona van sortir a treure pit dels comptes.

Tant socialistes com republicans van voler posar èmfasi en l’increment del 12% en la inversió al territori. «Quan Esquerra Republicana governa, el Camp de Tarragona importa», va remarcar Ester Alberich, presidenta de la Federació Regional d’Esquerra al Camp de Tarragona. En la mateixa línia, la diputada socialista al Parlament, Rosa Maria Ibarra, va expressar que «tornem a posar el Camp de Tarragona i el Penedès al mapa de les inversions». D’igual forma, Kenneth Martínez, primer secretari de la federació del PSC del Camp de Tarragona, va exposar que «durant deu anys de desgovern, la situació al sud de Catalunya ha sigut dramàtica i d’oblit». «Que la Generalitat torni a invertir-hi és una boníssima notícia i és únicament gràcies al PSC», va reblar Martínez.

Uns comptes amb uns àmbits centrals molt marcats segons els impulsors. Per exemple, en el sector de la mobilitat, amb el projecte del tramvia com a eix principal. «El Tramcamp passa a ser d’un projecte a una realitat», va sentenciar Alberich. Per la seva banda, els socialistes van destacar els més de 130 milions d’euros que es preveuen destinar al projecte en els pròxims anys. Una aposta per l’àrea metropolitana, que cada cop pren més força al territori amb les dues formacions al capdavant.

Tot i això, la compra de trens encara no s’ha fet efectiva, després de dos intents fallits. Un fet que s’ha tingut en compte a l’hora de fer els comptes. «La voluntat és poder disposar del TramCamp tan aviat com sigui possible», va expressar Raquel Sans, diputada i portaveu d’ERC al Parlament.

Reforç serveis públics

Més enllà, les dues formacions impulsores dels pressupostos valoren el «reforç» dels serveis públics. «Es tracta de tenir més recursos que mai per reduir ràtios i disposar de més personal. Això, té un impacte en el dia a dia dels ciutadans», va apuntar Sans. «Aquest acord de pressupostos és un exemple més de la política útil», va indicar Ibarra.

D’altra banda, l’acord entre ERC i PSC recull la demanda de crear nous jutjats a Tarragona i a Reus, una decisió que depèn de l’Estat. «Optimistes no podem ser perquè l’Administració té incompliments flagrants amb Catalunya. Però seguim apostant i exigint la unificació i millora dels jutjats a Tarragona», va defensar Sans.

Centre de Dia d’Altafulla

Mentre socialistes i republicans presumien de pacte, els diputats d’En Comú Podem del Camp de Tarragona van comparèixer davant dels mitjans per explicar les seves exigències per a arribar a acords. «Trobem a faltar als pressupostos un impuls del Centre de Dia d’Altafulla i de Coma-ruga», va expressar Yolanda López, diputada d’ECP al Parlament.

Pel que fa a les negociacions, els liles es mostren «oberts al diàleg» i expliquen que la comunicació amb el Govern és constant i intensa, tot i que només tracta el projecte del Hard Rock. Davant aquest escenari, els socialistes van fer una crida a donar suport als pressupostos. «Seria un mal favor bloquejar-los per un tema que està seguint una tramitació administrativa i que, quan arribi, arribarà», va exposar Ibarra.

Mentrestant, l’executiu de Pere Aragonès treballa per aconseguir els suports necessaris i aquest matí es reunirà amb la CUP al Palau de la Generalitat.

Sanitat

Reforma de la residència pública de Reus

Més enllà de les inversions milionàries a l’Hospital Joan XXIII, el pacte ERC-PSC recull la redacció del projecte de reforma de la residència pública ICASS de Reus. Tot i això, els comuns volen que s’hi assigni una dotació pressupostària concreta. A més, els liles reclamen que s’obrin les 66 places de la Residència de la Mare de Déu de la Mercè. Per arribar a pactar, els comuns exigeixen al Govern un compromís per dotar de més personal el CAP La Granja i el de Vila-seca.

Educació

11 MEUR per crear i renovar escoles

Els pressupostos de la Generalitat destinaran més d’onze milions d’euros en crear o reformar centres educatius al Camp de Tarragona. Per la seva part, els comuns plantegen la gratuïtat de les beques menjador i denuncien que «les escoles precàries, segueixen en la precarietat». Un exemple, segons ECP, és l’Escola Ponent de Tarragona, que continua tenint barracons. En aquest sentit, els liles veuen una prioritat abordar la correcta climatització als centres.

Energia

13 MEUR per a descarbonitzar l’energia

En l’àmbit de l’energia, els comptes de l’administració reserven 5 milions d’euros per a l’ICIQ, amb la voluntat d’impulsar la descarbonització de la indústria. 8 milions d’euros també es destinaran a l’adequació de la planta de valorització energètica a Tarragona. Els republicans van apuntar que és un procés «en fase d’estudi, però que ha d’anar avançant». Pel que fa a ECP, la formació reclama 1.000 milions d’euros per a l’Energètica, la companyia pública d’energia.

Habitatge

500 MEUR per a pisos de protecció oficial

L’acord entre republicans i socialistes inclou vehicular 500 milions d’euros a través de l’Institut Català de Finances per promoure la construcció de 2.350 habitatges de protecció oficial a Catalunya. En aquesta línia, els comuns aposten per incrementar la inversió en crear nova oferta d’aquesta mena d’immobles. A més, la formació lila veu la gestió del sensellarisme com «imprescindible», sobretot a Tarragona, perquè l’Ajuntament «no pot finançar-ho tot».