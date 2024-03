Aquestes són les propostes de març del Museu d'Història de Tarragona

Els diumenges del mes de març venen carregats de noves propostes organitzades pel Museu d’Història de Tarragona, que posen en valor els monuments patrimonials i la història de la ciutat, per tal de reforçar l’activitat diària dels monuments i les visites escolars i turístiques. En concret son tres propostes en principi adreçades a tota la família, i que van des dels misteris del Pont del Diable, passant pel descobriment del món egipci o coneixent millor la comtessa Agnès.

La primera és Històries amagades: ruta pel Pont del Diable, una descoberta a peu de l’aqüeducte més emblemàtic de Tàrraco: el Pont del Diable o aqüeducte de les Ferreres. L’empresa Nemesis Arqueologia es l’encarregada de fer-nos una visita guiada i alhora una excursió, de tres hores, per tots els camins i racons que envolten el monument, visitant masos i pedreres i coneixent la natura que els envolta. Es durà a terme els diumenges de març (3, 17, 24 i 31) de 10 a 13h i té un cost de 5€.

En segon lloc, adreçat a les famílies, la proposta L’estrany sepulcre egipci dinamitzada per Auriga Serveis Culturals. La història es remunta al 9 de març de 1850, on amb les obres d’ampliació del port de Tarragona, es va trobar un estrany sarcòfag i es convida als participants de l’activitat, a través d’un joc de pistes, saber la història d’aquella curiosa troballa. Aquesta activitat està prevista els diumenges de març (3, 10, 17 i 24) i continuarà el mes d’abril; per a nens i nenes principalment de 6 a 12 anys i les seves famílies. Té una durada d’1.30h, començant a les 11h des del Passeig Arqueològic. El preu és de 3€ l’adult i 2€ l’infant.

Finalment l’acció teatralitzada de la comtessa Agnès, que ja va ser un èxit de públic ja l’any passat, aquest any s'ha tornat a programar des del Museu d’Història. Tarragona amb ulls de la comtessa Agnès, ens fa viatjar a la nostra ciutat en època medieval i ho fa des del Pretori, amb una narració de poder, ambició i devoció viscuda per la comtessa i la seva família. Amb aquesta activitat coneixerem una petita part de la història femenina del segle XII. L’activitat la protagonitza l’actriu Encarna Laínez i es fa els diumenges 3 i 10 de març i continuarà abril i maig; d’11 a 12h i amb un cost de 5€.