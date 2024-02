USOC rectifica i es desvincula de les crítiques d’UGT al nou contracte de la brossa

El comitè d’empresa del servei de neteja de Tarragona va emetre un comunicat la setmana passada en què denunciava que alguns aspectes del nou contracte de la brossa eren «inacceptables». Ara, la Unió Sindical Obrera de Catalunya (USOC), el sindicat minoritari del comitè, ha decidit «rectificar i desvincular-nos del posicionament de la UGT», que assenyalava que la nova adjudicació faria perillar els llocs de feina del personal de taller.

Els representants d’USOC asseguren que no se’ls va aportar al complet tota la documentació necessària abans de signar el comunicat conjunt. Així, consideren que no és cert que hi hagi llocs de treball que perillin, ja que «estan garantits per llei amb el procés de subrogació». A més, indiquen que el nou contracte «no especifica de forma explícita que els mecànics s’encarreguin de netejar» i que, a més, han d’estar «formats específicament» per a tasques de manteniment i reparació, segons interpreta el sindicat.

Per una altra banda, USOC ha aprofitat per denunciar que «no hi ha cap mena de transparència» per part d’UGT. Entre d’altres, exposem que, després de la dimissió forçosa de l’anterior president, s’ha organitzat un nou comitè «sense incorporar el següent membre de la llista perquè ocupi el novè lloc». D’altra banda, critiquen la gestió del sindicat majoritari, perquè «ni tan sols hi ha un calendari oficial de negociació». «En veure que continuen amb el mateix modus operandi, volem deixar clar que no entrarem en el joc de l’antic comitè», etziben.