El pacte de pressupostos entre ERC i el PSC preveu invertir més de 20 milions d’euros al Joan XXIII

Aquesta setmana el Govern de la Generalitat i el PSC han signat un acord per a l’aprovació dels pressupostos d’enguany. Uns comptes que preveuen una inversió de 125,8 milions d’euros al Camp de Tarragona. Entre la despesa, destaca els 20,6 milions d’euros que l’administració gastarà en les obres d’ampliació i remodelació de l’Hospital Joan XXIII de Tarragona, que arribaran als 188,3 milions d’euros el 2027.

També a la capital de província, els pressupostos inclouen una inversió de 8,2 milions d’euros enguany per l’adequació de la planta de valorització energètica. En aquest sentit, l’acord entre les dues formacions inclou destinar 5 milions d’euros a l’Institut Català d’Investigació Química, «per impulsar l’ecosistema de descarbonització de la indústria electrointensiva de Catalunya», segons recull l’escrit. Per últim, a la ciutat s’hi han reservat 4,1 milions d’euros per a la reforma de l’alberg de joventut de la Ciutat de Repòs, així com 1,7 milions per la reforma del Parc de Bombers.

Més enllà de les inversions, republicans i socialistes han acordat demanar al Govern estatal la creació d’un Jutjat de 1ª Instància i un segon Jutjat Mercantil a la ciutat. D’igual forma, l’avinença entre govern i oposició inclou la redacció del projecte constructiu del CAP Jaume I, «tan bon punt l’Ajuntament cedeixi el solar a Salut».

Pel que fa al conjunt del Tarragonès, la inversió acordada per enguany suma 125,7 milions d’euros. A la comarca, la principal despesa se l’emporta el projecte del futur tramvia amb 15,2 milions d’euros. La Generalitat preveu que la inversió al Tramcamp el 2027 arribarà als 90,2 milions d’euros. «Són uns pressupostos molt favorables per transformar la mobilitat del Camp de Tarragona», va expressar el delegat del Govern, Àngel Xifré. Una altra partida considerable, de gairebé 4 milions d’euros, anirà destinada a la nova construcció de l’Institut Roda de Berà.

A més, el Govern incorporarà romanents d’Infracat per valor de 14,7 milions d’euros. Aquests ingressos finançaran, entre altres intervencions, les obres de mitigació del risc d’inundació al barri de la Salut de Salou, amb un cost de 2,9 milions d’euros.

Inversions plurianuals



Comarca

Any 2024



(milions d’euros)

Import 2025-27



(milions d’euros)

Alt Camp

7.1

7.9

Baix Camp

21.6

49.5

Baix Penedès

14.1

5.6

Conca de Barberà

17.2

8

Priorat

2.5

9.6

Tarragonès

77.2

336.5

21,6 milions pel Baix Camp

D’altra banda, pel que fa al Baix Camp la inversió prevista per l’acord és de 21,6 milions d’euros. D’aquests, Els comptes preveuen 3,2 milions d’euros per la nova escola de Maspujols i 2,7 milions d’euros per a l’ampliació de l’Escola Joan Ardèvol de Cambrils. A Reus, s’invertiran 1,8 milions d’euros en línies assistencials de l’Hospital Sant Joan.

A part, l’acord entre ERC i PSC recull la redacció del projecte de reforma de la residència ICASS i la demanda d’un nou Jutjat Social a Reus.

Pel que fa a la Conca de Barberà, els pressupostos de la Generalitat per enguany preveuen uns 17 milions d’euros. Concretament, 9,6 milions es destinaran a la creació del polígon logístic Logis Montblanc. Una inversió que arribarà als 15,6 milions d’euros l’any vinent.

6 milions per la nova escola a Vila-Rodona

A l’Alt Camp, la inversió de la Generalitat al 2024 arribarà a uns 7 milions d’euros. D’aquests, 6,3 es reservaran per la construcció de l’Escola Bernardí Tolrà de Vila-Rodona. L’impuls del nou centre es va acordar com un punt «prioritari» entre republicans i socialistes. A la mateixa comarca, s’invertirà 1,1 milions d’euros per la restauració del Claustre Gòtic del Monestir de Santes Creus. La mateixa quantitat anirà destinada a les obres de modernització del Reg a la zona dels Torrents de Valls. Al Priorat, la inversió serà de 2 milions i mig d’euros, dels quals una gran part anirà destinada al desplegament de fibra òptica.

Ampliació del CAP a l’Arboç

Per últim, al Baix Penedès, el Govern preveu invertir-hi més de 14 milions d’euros. La principal despesa a la comarca se centrarà en l’ampliació del CAP de l’Arboç, amb gairebé 4 milions d’euros. També, l’administració destinarà 5 milions d’euros en dues subvencions al territori. Una per a IDIADA, per la construcció d’una pista d’assaig pel vehicle autònom, i una altra per a la Fundació Centres Assistencials d’Urgències de Tarragona.

«Més enllà de les inversions, aquests comptes enforteixen també els serveis públics amb més metges, més mestres i més mossos», va apuntar Xifré.