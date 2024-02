El nou Hospital Viamed dedicarà una unitat a la salut integral de la dona

El nou Hospital Viamed Tarragona serà el primer centre sanitari privat de la província en comptar amb una unitat especialitzada en la salut integral de la dona. El nou equipament és fruit d’un acord estratègic amb el Grup Dexeus Dona, i es posarà en marxa tan bon punt s’inauguri l’hospital, durant el primer semestre de 2025.

La nova unitat tindrà 700 metres quadrats i 7 consultoris, i disposarà d’un Servei Diagnòstic Ginecològic per la Imatge (DGI), que permetrà que la pacient pugui fer-se la revisió ginecològica anual i totes les proves diagnòstiques el mateix dia. D’altra banda, l’Hospital Viamed comptarà amb quiròfans per a realitzar cirurgies complexes el mateix dia en què s’hagin detectat les patologies, a més d’una Unitat de Medicina fetal, especialitzat en Diagnòstic prenatal i seguiment d’embarassos d’alt risc.

D’altra banda, també es disposarà d’un laboratori de Reproducció Assistida (amb espais diferenciats per a Criopreservació, Fecundació in vitro i Andrologia), que permetran dur a terme tots els tractaments en el mateix centre. En acabat, Dexeus Dona posarà a disposició de l’hospital la seva Unitat de referència en Ginecologia Oncològica i Càncer de mama, a més dels seus comitès multidisciplinaris a Barcelona per avaluar aquells casos més complexos.

Talent local i proximitat

El president de Deuxes Dona, Pere Barri, va explicar que es preveu la contractació de 50 treballadors, i que s’està formulant una «plantilla des de zero amb professionals del territori», per a complir un dels objectius del projecte, «retenir talent local».

També es preveu que la nova unitat permeti reduir els desplaçaments al centre de salut integral de la dona que Dexeus Dona té a Barcelona. Respecte a això, Barri va remarcar que «hi ha un percentatge molt petit de pacients que quan tenen un problema o consulta rutinària marxen a Barcelona. Nosaltres controlem al voltant de 10.000 pacients amb el centre que tenim a Reus, però el que volem és que es quedin tots aquí».

La unitat constituirà un altre afegit al nou Hospital Viamed Tarragona. Segons va informar el conseller delegat de Viamed Salud, Paulo Gonçalves, les obres del nou centre van a bon ritme, amb el que s’espera que el centre s’inauguri a principis de 2025.