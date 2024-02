El moviment feminista crida a la vaga aquest 8M i convoca una manifestació

La Plataforma 8M del Camp ha fet una crida a la vaga el dia de la Dona Treballadora i prepara una jornada de lluita a Tarragona amb una manifestació unitària, a les 12 hores, a la plaça Imperial Tàrraco i una concentració, a les 18 hores, a la plaça Corsini. Així doncs, el col·lectiu feminista repeteix la mobilització matinal de l’any passat per tal de «desvincular-se de les propostes institucionals i demostrar la necessitat d’organitzar-se des de la base i amb totes les lluites» per posar fi a «les desigualtats i discriminacions de gènere, orientació sexual, classe social i color de pell i la precarietat al que aboca el sistema capitalista i heteropatriarcal».

Amb el lema Fem de la ràbia revolució, volen assenyalar totes les «opressions i injustícies estructurals» i subratllar que «l’acció col·lectiva és la resposta per canviar d’arrel el sistema i construir un món millor per a totes». Per això, enguany se centren en la transversalitat del feminisme i la importància de la lluita compartida. Per aquest motiu, la Plataforma 8M del Camp crida les feministes a «omplir els carrers i no quedar-se de braços plegats davant l’ofensiva capitalista i feixista». «Ens juguem poder viure lliurement i amb unes condicions justes», afirmen.

Al voltant del 8M se celebraran diferents actes al Camp de Tarragona. De fet, avui, hi ha una assemblea oberta al pati del Campus Catalunya de la URV, a partir de les 13 hores. Aquest divendres, a les sis de la tarda, s’organitzarà un taller d’autodefensa al local de l’AEiG Alverna, així com un cafè feminista antiespecista. Tindrà lloc al centre de La Gata, on dos dies després hi haurà el taller de passamuntanyes. El 7 de març, a les vuit del vespre, hi haurà una manifestació nocturna al passeig Mata de Reus. A partir de les 12 de la matinada, actuarà DJ Perla Negra al Casal Popular La Calderera de Riudoms.

El dia posterior al 8M, a les 18 hores, tindrà lloc la presentació del llibre L’era dels llops, amb Teresa Duch, a la Gata. El mateix dia, a la mateixa hora, se celebrarà l’entrega de premis del 5è Certamen Literari Papallones Liles i la presentació del llibre Papallones Liles, al Casal Municipal de Creixell. L’acte comptarà amb la presència de Raquel Sans Guerra, diputada al Parlament de Catalunya per Tarragona.